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全台首創融入式舞台 竹北水圳公園音樂故事10月26日登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供
「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供

全新開放的竹北水圳公園將迎來首場大型藝文活動，「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場，邀請全國觀眾一同蒞臨感受獨一無二的演出禮讚。

竹北市長鄭朝方指出，今年音樂故事特別邀請TAIWAN TOP狂美交響管樂團來到竹北，並與在地同為TAIWAN TOP的巴雀室內樂團及新竹縣傑出演藝團隊的銅好重奏團接力登台。

鄭朝方說，最令人矚目的亮點，是在水圳公園首度次創新以「融入式舞台」概念，在公園內設置3個獨立舞台，讓器樂分部各自林立，樂音從多方交織而來，打破傳統台上台下的界線，民眾也是演出的群體，對所有音樂家而言都是一項大膽且令人期待的全新嘗試；而對現場聽眾來說，更是有如沉浸在立體環繞音響般的自然聲場體驗。

狂美交響管樂團團長謝韋民表示，本次配合水圳公園地貌，戶外分為3個獨立舞台的解構式演出，這是全台灣第一次的前衛嘗試，團隊經過無數次的推翻、模擬，決定要把這份音樂獻禮送給最懂音樂的竹北市民。

謝韋民說，為此團隊也特別端出狂美最受歡迎的「宮崎駿動畫配樂」、量身打造「森林篇」製作，甚至特別準備了從未公開過的彩蛋曲目與樂迷朋友見面。

竹北市公所表示，以往「大師走入校園」的培育模式在今年全面大開放，公所特別成立「竹北節慶管樂團」，公開徵選熱愛管樂的市民朋友，共有34位獲選加入，並邀請到小號大師葉樹涵教授與知名指揮家謝韋民、吳昱德指導，經訓練後也將於10月26日當天與狂美交響管樂團同台共演，圓在地音樂人的大舞台夢。

鄭朝方邀請所有市民朋友10月26日走進水圳公園，一起聆賞屬於竹北的秋日音樂篇章。「2026竹北水圳公園音樂故事」於傍晚5點正式演出，相關活動資訊請密切關注臉書。

「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供
「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供

「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供
「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供

「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供
「2026竹北水圳公園音樂故事」將於10月26日登場，集結狂美、巴雀及銅好3樂團，首創3座獨立舞台的「融入式舞台」，打造有如立體環繞音響的自然聲場。圖／竹北市公所提供

竹北 公園 鄭朝方

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