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竹北公園再進化 曾聖凱提分眾規畫：孩子玩、長輩坐、毛小孩跑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱提出「公園再進化」政見，主張全面盤點竹北市公所轄管公園，依生活圈人口結構、公園條件及實際需求，分區規畫。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱提出「公園再進化」政見，主張全面盤點竹北市公所轄管公園，依生活圈人口結構、公園條件及實際需求，分區規畫。圖／曾聖凱團隊提供

民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱提出「公園再進化」政見，主張全面盤點竹北市公所轄管公園，依生活圈人口結構、公園條件及實際需求，分區規畫兒童遊戲、長者休憩及寵物活動場域，讓每座公園各具特色，提供市民更多元休憩選擇。

曾聖凱表示，竹北人口持續成長，市民對公園的使用需求也更加多元。孩子需要安全且富有探索性的遊戲環境，長輩需要平整步道、舒適遮蔭與休憩座椅，飼養寵物的家庭也期待有適合毛小孩活動的場域。

「公園再進化，就是更細緻地看見不同需求，把適合的設施放在適合的地方，讓每一座公園都有自己的特色」，曾聖凱表示，未來將從市公所權責出發，推動三大方向。

首先是兒童遊戲空間再進化，盤點既有設施、優化遊戲環境，納入安全動線，並依法辦理檢驗與安全管理，提供孩子安心探索與成長的場所；其次是增加長者休憩空間，持續優化步道、座椅、遮蔭、照明、無障礙動線及適齡體健設施，提供長輩散步、運動、休息與交流的場所，豐富日常生活。

第三是規畫寵物活動空間，盤點具適當腹地與環境條件的市管公園，評估設置寵物活動專區，完善圍籬及活動動線，提供毛小孩與飼主安心便利的活動環境。

曾聖凱表示，市轄公園再進化將以「盤點需求、分眾規畫、分期改善」為原則，依各生活圈人口與環境特色逐步推動，讓不同公園各有定位、彼此互補，形成更完整的竹北公園生活網絡。

「孩子有地方開心玩、長輩有地方舒適坐、毛小孩有地方自在跑」，曾聖凱表示，公園是最貼近市民日常的公共空間，未來將持續提升市管公園品質，讓不同世代、不同家庭，都能找到符合生活需求的休憩場所。

竹北 曾聖凱

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