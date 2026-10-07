苗栗縣國慶日連假交通疏導措施公布 台61竹南、後龍路段重中之重

苗栗縣竹南鎮台61線竹南鎮、後龍鎮間平面路段因施工，縮減路幅降低速限，中秋節、教師節連假期間，造成大塞車，國慶日連假將屆，警方今天公布全縣交通疏導措施，其中，61線竹南、後龍路段重中之重，要求警員執勤特別注意，也籲請用路人配合。

國慶日10月9至11日連續假期，縣警局規畫交通疏導計畫，其中台61線94公里至95公里，竹南、後龍路段目前進行玄寶大橋補強及改建工程，施工期間車道縮減變窄，工區時速限制，主線50公里、機慢車道40公里行駛，用路人應注意遵循現場交通維持設施所導引行駛方向，並依現場人員指揮行進。

此外，10月10日、11日中午12點至晚上9點，封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗8線，及苗11線等7處平交路口；另竹南垃圾場、苗8線、苗11線平交路口提前於10月9日上午8點至晚上7點封閉，減少車流交織情形，保持主線暢通。

警方說，連假國道管制措施，10月10至11日每天中午12點至晚上9點，封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，請續行台61線北上，或銜接國3香山交流道北上，請駕駛人依現場指示牌面行駛。

另，風景區三義地區國道1號高三義交流道至水美街、勝興車站等地點，派員執行交通疏導，並加強取締違規停車；南庄地區則加強國1頭份交流道至南庄，及東側引道至三灣市區之各重要節點疏導，強化台3線與台72線、苗62線路口，及大湖酒莊等處警力部署，維持交通暢行。

縣警察局長李忠萍呼籲，連假期間警方執法與疏導不打烊，請駕駛人切勿疲勞駕駛、酒後開車，並隨時收聽警察廣播電台掌握即時路況資訊，避開易壅塞時段與路段；同時也請鄉親朋友配合警察、義交等協勤民力指揮管制，出入風景區時禮讓行人、遵守交通規則，共同維護連假期間所有用路人行車安全。