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「戀戀海岸線快樂路跑」停辦爭議 竹市消保官協調全額退費

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
原訂於今年10月4日舉行的「2026新竹市戀戀海岸線快樂路跑」活動，因主辦單位「中華民國陸上運動競技協會」路權申請未獲核准而停辦。圖／新竹市府提供
原訂於今年10月4日舉行的「2026新竹市戀戀海岸線快樂路跑」活動，因主辦單位「中華民國陸上運動競技協會」路權申請未獲核准而停辦。圖／新竹市府提供

原訂於今年10月4日舉行的「2026新竹市戀戀海岸線快樂路跑」活動，因主辦單位「中華民國陸上運動競技協會」路權申請未獲核准而停辦，主辦單位於9月24日公告報名費不予退還，後於9月27日調整為退還報名費50%，引發跑友不滿。市府指出，截至10月2日已累計受理81人次消費爭議申訴，經消保官積極協調後，主辦單位已於10月1日在樂活網公告，報名費及加購費用全額退還，已寄送的活動物資亦無須返還。

市府表示，於9月29日受理相關申訴案後，消保官於翌日即通知業者到府說明，並促請業者積極回應消費者訴求，妥善處理退費事宜；同時函請金融監督管理委員會協助各金融機構，針對信用卡爭議款項採取便利且有利於消費者的方式，從優、從寬認定並一致處理；另函請報名平台業者協助將代收的各項費用全額退還，並副知中央主管機關運動部協助處理，全力保障消費者權益。

經市府積極協調後，業者已於10月1日在樂活網公告，報名費及加購費用均全額退還，已寄送的活動物資亦無須返還。

市府說明，「2026新竹市戀戀海岸線快樂路跑」活動因主辦單位過往辦理活動曾有環境、安全及交通管制等缺失，且本次活動未依規定完成場地及活動申請程序即提前開放報名，經檢視整體申請情形，本次路權及相關場地申請未獲核准，未符合大型活動使用道路相關規定。

市府秉持依法行政及公共安全優先原則，審查大型活動申請，維護市民通行權益與活動現場安全，也呼籲各活動主辦單位應確實依相關規定辦理申請，勿在許可程序完成前逕行對外宣傳或開放報名。

消保官劉興振表示，路跑活動主辦單位應依運動部全民運動署「路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」第3點規定，於活動實施計畫經活動所在地或道路主管機關審核後，方可開放報名及收取報名費；若預計參加人數達3000人以上，應依「新竹市辦理大型群聚活動安全管理自治條例」第4條規定，取得市府許可後方可舉辦。

另依上述注意事項第8點規定，主辦單位應於活動規程或報名網站明確訂定退費基準，以保障參加者權益，並降低因活動無法舉行所衍生的消費爭議。

劉興振提醒，民眾報名路跑活動前應先確認主辦單位是否已取得路權，必要時可向路權審核主管機關（單位）查證，並留意主辦單位是否已公告活動實施計畫及退費辦法；完成報名後，也應妥善保存繳費單據、訂單明細及相關交易紀錄。若發生消費爭議，可先向主辦單位反映，或至行政院消費者保護會網站提出線上申訴，也可於上班時間撥打1950全國消費者服務專線諮詢，以維護自身消費權益。

市府提醒，已報名2026新竹市戀戀海岸線快樂路跑」活動的跑友，請於10月5日至10月18日期間，至樂活網提出退費申請，業者將於申請截止後2週內完成退款作業。請跑友務必於期限內完成申請，以免影響自身退費權益。

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