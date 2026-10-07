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桃園老市場拚轉型 南門整建、新明「先建後拆」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園新明市場因建物劣化、氯離子嚴重超標，市府規畫採先建後拆、原地安置方式重建，未來將結合現代化市場、社會住宅及社福設施，預計明年10月開工。聯合報系資料照
桃園新明市場因建物劣化、氯離子嚴重超標，市府規畫採先建後拆、原地安置方式重建，未來將結合現代化市場、社會住宅及社福設施，預計明年10月開工。聯合報系資料照

桃園傳統市場面臨建物老化、公安風險及經營型態轉變等問題，市府今在市政會議表示，將依安全疑慮、設施老舊程度及周邊條件分級改善。其中南門市場去年歷經火災，災後復原後持續整建；新明市場因建物氯離子嚴重超標，將採「先建後拆、原地安置」方式重建，未來更將結合市場、社宅及社福設施，預計明年10月開工。

桃園目前共有25處公有零售市場，其中16處為傳統市場、9處委外經營。經發局盤點，傳統市場主要面臨建物老化與公安危機、道路占用與環境衛生、經營型態轉變與空置等3大挑戰，市府近年陸續改善大園、龍潭、新屋、興國、南門、東門、新永和、大湳及平鎮第一市場等市場設施，新明市場則規畫重建、大溪第一市場整體評估中。

經發局表示，南門市場去年11月5日發生火警，市府隨即啟動災後復原，受損區域今年1月27日完成修復並恢復營運。後續整建工程今年8月下旬展開，預計明年1月下旬完成，包括鋼結構及外牆、地坪、雨汙水排水、通風、給水電力及消防設備等工程，另將新建高強度H型鋼棚、改善排水，並透過退縮空間及植栽改善人行環境。

此外，新明市場因建物劣化、氯離子嚴重超標，考量結構安全，將採先建後拆、原地安置方式重建。為安置原有攤商，市府規畫先在日月亭廣明二停車場興建2層樓的新明中繼商場，1樓設置現代化商場，2樓作為餐飲及辦公空間，預計明年10月啟用。

經發局表示，新明市場長期重建計畫將結合現代化市場、社會住宅及社福設施，規畫近1000坪市場空間及600坪社福設施，並導入綠建築、建築能效及智慧建築，預計明年10月開工。市場周邊環境也同步整頓，2024年至今年7月累計取締違規攤販1908件、清除逾7噸廢棄物，少數持續違規設攤者將透過不定期聯合稽查處理。

另，忠貞市場已在100天內完成市場建置、攤商移置及違建拆除，改善市場周邊環境。未來全市傳統市場將依個別條件推動改善，有安全疑慮者優先改善安全設施或重建，設施老舊且改善效益不佳者分期整建，周邊交通及土地條件成熟者則評估整體開發。

桃園 市場 超標 傳統市場 火災

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