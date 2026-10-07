桃市青年局科普體驗計畫邁入第4年 串聯13組青創、跨域實作拓展新契機

桃園市青年局今年透過「科普體驗計畫」，串聯13組在地青創團隊，協助青年將原有產品、技術及專業，轉化為兼具教育性與市場潛力的體驗內容，並透過課程實作、場域媒合及民眾互動，實際走入校園、社區及公共場域，從第一線回饋驗證服務模式，進一步拓展品牌發展及跨域合作機會。

今年13組團隊橫跨智慧科技、自然科學、文化創意、永續發展及創客教育等領域，透過課程培力及場域媒合，將各自專業轉化為大眾容易理解、參與的體驗內容，為原有品牌開拓更多元的發展方向。

由桃藝工坊輔導的「Love me金屬編織」團隊，將水晶礦石與金屬編織專業發展為手作水晶手鏈體驗，帶領學員從礦石觀察、光線變化到串珠創作，讓工藝專業進一步延伸至科普與教育應用。

創辦人梁家瑜表示，透過青年局輔導，團隊將原有專業轉化為更完整的推廣課程，不僅累積課程設計與教學經驗，活動後也陸續接獲在地團體及親子ESG活動合作邀約，為品牌拓展社區、教育及企業合作市場帶來新的機會。

青創指揮部輔導的「友衫友田有限公司」，則運用農場植物素材發展植物藍曬DIY，透過葉片觀察、構圖及藍曬創作，將農場既有的自然資源轉化為傳遞品牌理念與環境教育的新方式。執行長康宇翔指出，透過這次計畫，團隊有機會把熟悉的植物素材帶進不同場域，也重新看見農場在環境教育及體驗服務上的發展潛力，未來將持續嘗試更多教育體驗及跨域合作。

青年局長侯佳齡表示，「科普體驗計畫」推動至今已邁入第4年，希望提供青創團隊更多實際接觸市場的機會，讓創意不只停留在產品或技術端，而是透過不同場域與民眾互動，進一步測試內容、調整服務，也找到新的合作可能。

桃園市青年局的「科普體驗計畫」推動至今已邁入第4年，希望提供青創團隊更多實際接觸市場的機會。圖／桃園市青年局提供