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讓藝文走進日常 邱臣遠提「竹北A・R・T」全年百場展演

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今發表「竹北 A・R・T」藝文政策藍圖，提出全年百場藝文活動、四季主題慶典及「一里一故事」3大主軸。圖／邱臣遠競辦提供
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今發表「竹北 A・R・T」藝文政策藍圖，提出全年百場藝文活動、四季主題慶典及「一里一故事」3大主軸。圖／邱臣遠競辦提供

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今發表「竹北 A・R・T」藝文政策藍圖，提出全年百場藝文活動、四季主題慶典及「一里一故事」3大主軸，盼讓文化藝術走出殿堂、深入社區，並扶植在地藝文團隊、保存地方記憶，打造竹北文化品牌。

邱臣遠今偕同民眾黨竹北東區議員參選人游雅婷、竹北市第一選區市民代表參選人林瑞德舉辦政策記者會。邱表示，竹北人口突破22萬，是全台平均年齡最年輕的科技新都，更需要深厚文化底蘊與共同生活記憶，因此提出「Activity（百場藝文）」、「Route（漫遊四季）」及「Tradition（一里一故事）」3大藝文施政藍圖。

在「Activity」方面，邱臣遠主張全年推出上百場音樂、戲劇、舞蹈、展覽、講座及親子劇場等活動，進駐各里活動中心、公園及公共空間，並明訂在地團隊演出比例與合理酬勞機制，扶持竹北樂團、劇團、舞團及青年學生社團，將單次外包活動轉型為扎根地方的藝文生態系。

「Route」則規畫「竹北漫遊地圖」，沿山、海、溪、庄地理脈絡，推出濱海晚霞線、客庄古厝線、竹塹社尋跡線及城市漫步線；並依四季打造田園藝術節、海風音樂季、客庄信仰文化節及結合拔子窟烏魚產季的特色節慶，以固定檔期及品牌化經營，將人潮導入商圈、漁村及歷史聚落。

「Tradition」部分，邱臣遠規畫以現有市志成果為基礎，深入竹北31個里，邀集耆老、里長、文史工作者及新移居家庭參與口述歷史及老照片徵集，並設置老地名故事牌，透過掃描提供語音導覽及今昔對照；相關地方記憶未來也將轉化為影音、實境解謎、社區展覽及中小學鄉土教材。

游雅婷、林瑞德表示，這套政策的核心是讓文化深度融入市民日常，未來邱臣遠推動整體藍圖，他們將在民意機關嚴格把關預算成效，全力推動社區空間盤點、在地團隊參與及各里故事保存。

邱臣遠表示，「竹北 A・R・T」希望在既有文化基礎上建立長久的文化治理制度，透過日常藝文活動、四季城市品牌及鄰里歷史敘事，讓藝文在竹北落地生根。

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今發表「竹北 A・R・T」藝文政策藍圖，提出全年百場藝文活動、四季主題慶典及「一里一故事」3大主軸。圖／邱臣遠競辦提供
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今發表「竹北 A・R・T」藝文政策藍圖，提出全年百場藝文活動、四季主題慶典及「一里一故事」3大主軸。圖／邱臣遠競辦提供

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今發表「竹北 A・R・T」藝文政策藍圖，提出全年百場藝文活動、四季主題慶典及「一里一故事」3大主軸。圖／邱臣遠競辦提供
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今發表「竹北 A・R・T」藝文政策藍圖，提出全年百場藝文活動、四季主題慶典及「一里一故事」3大主軸。圖／邱臣遠競辦提供

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