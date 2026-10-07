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竹市客語認證率低全國平均 黃美慧點出問題籲跨局處搶救

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市客語認證通過率僅47.35%，低於全國平均63.79%，市議員黃美慧憂語言世代斷層。記者黃羿馨／攝影
新竹市客語認證通過率僅47.35%，低於全國平均63.79%，市議員黃美慧憂語言世代斷層。記者黃羿馨／攝影

新竹市推動客語成效受關注，審計報告指出，客語認證通過率僅47.35%，低於全國平均63.79%，客語歌謠研習課程65歲以上學員更占64.14%。市議員黃美慧憂語言世代斷層；市府各局處表示，將從校園、公共服務、市場及藝文活動擴大客語使用。

黃美慧指出，新竹市約有3分之1人口為客家族群，但審計報告顯示，市府推動客語及深耕客語學習計畫仍有改善空間，不僅欠缺具體量化指標，客語認證通過率也低於全國平均，客語歌謠研習課程高齡學員占比更逾6成，反映年輕族群參與不足。

黃美慧表示，114年度客語平均報考率64.02%、認證通過率47.35%，雖較113年度提升，整體表現仍偏低。客家文化傳承最重要的核心就是語言，一旦年輕世代不再使用客語，恐造成文化斷層，因此客語推廣不能只由單一局處負責，應結合文化、教育、民政、行政及產業等面向，增加日常使用機會。

文化局長王翔郁表示，文化局過去曾辦理全國客家日等活動，今年風城藝術節也安排客家採茶劇演出，目前另有中央補助的客語、台語家庭相關計畫，未來可再與民政處討論合作，持續透過藝文活動推廣客家文化。

行政處長許智堡表示，新竹州廳服務中心3名服務人員中，有2人通過客語認證，可提供客語服務。針對黃美慧議員建議市府總機語音增加客語選項，將朝此方向努力改善，增加民眾使用客語洽公的機會。

產發處長嚴翊琦表示，市區已有客語認證店家，至於黃美慧議員點名位於客家族群聚落的關東市場，可增加客語歡迎語等設計，營造客語使用環境，將立即著手研議。

民政處長曹永明坦言，目前客語課程確實面臨年輕族群參與度偏低問題，未來課程規畫將研究如何結合年輕人及青少年需求，提升參與意願，也持續與教育處合作推動。

教育處長林立生表示，新竹市目前有56名本土語師資，114學年度共有63名學生通過客語認證，客語也是校園本土語推動重要一環；未來將持續加強客語教育，讓語言傳承向下扎根。

文化局長王翔郁表示，文化局過去曾辦理全國客家日等活動，今年風城藝術節也安排客家採茶劇演出。圖／新竹市政府提供
文化局長王翔郁表示，文化局過去曾辦理全國客家日等活動，今年風城藝術節也安排客家採茶劇演出。圖／新竹市政府提供

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