雜草類有害生物粉黛亂子草結種在即 苗栗縣政府急請中央會勘對策

小花蔓澤蘭前車之鑑，苗栗縣三灣鄉粉黛亂子草園區引發生態爭議，10月底結果在即，恐飛散逸出一發不可收拾，但業者主張3年監控沒有明顯擴散事實，縣府認為區域計畫法查處緩不濟急，有請中央動植物防疫檢疫署、林業保育署等單位於10月12日會勘研商對策。

苗栗縣三灣鄉一處面積約3分的農牧用地，種植粉黛亂子草，正值開花期，粉紅花海美麗夢幻，9月11日試營運，開放遊園拍照，但農業部早於2021年公告雜草類有害生物，縣政府9月7日接獲檢舉，防檢署9月24日證實業者未經核准種植，要求縣府依區域計畫法查處、盡速移除，但縣府認為粉黛亂子草10月底結種在即，恐緩不濟急。

縣府農業處指出，三灣鄉業者於2018年曾在南投縣種植，林保署後來監控3年，沒有發現明顯擴散事實，且業者聲稱不容易種植，在國外也有種植的狀況，如果移除不能信服，不過，根據資料粉黛亂子草種子輕盈極易隨風力與鳥類長距離擴散，可能像小花蔓澤蘭衝擊生態造成災難。

防檢署認為業者是在國內買苗，再分苗繁殖，因此沒有植物防疫檢疫法規定違法輸入的問題，要求縣府依區域計畫法查處，縣府表示，粉黛亂子草屬外來入侵種，既非農糧作物品項，也不屬農業使用範圍，不符合區域計畫法土地使用管制規定，可處罰6萬元至30萬元，並限期3至6個月改善，期限前早已結種。

農業處認為根據植物防疫檢疫法第11條，中央主管機關認為防疫上有必要時，限制或禁止種植相關之感受性植物，必要時，對已種植者，限期清除或銷燬之，此外，林保署是監控擴散單位，因此邀請防檢署、林保署等單位12日會勘，研商解決方法。