2027台灣燈會在苗栗 縣府公布首座企業燈區規畫提案

2027台灣燈會在苗栗，縣政府今天公布首座企業燈區規畫提案，京元電子股份有限公司以「京城共振」為主題，將半導體產業的電路、光點與訊號融入燈區設計，結合苗栗地方文化與互動科技，打造可探索、可參與的光影空間，民眾賞燈也能體驗親手點亮作品的樂趣。

明年台灣燈會企業燈區，透過縣府搭建公共展演平台，邀請企業發揮產業特色與創意，豐富燈會內容，首座企業燈區規畫提案，京元電以京城共振主題，縣府工商發展處指出，作品整體設計以藍白色調燈串錯落排列，運用電路延伸、光點串聯與訊號傳遞的意象，勾勒出充滿未來感的文化迷宮。

展區並規畫透過螢幕呈現地方特色與文化內容，引導民眾在穿梭光影的過程中，探索科技與文化融合的不同面貌，互動體驗更是亮點，現設置6座互動台，民眾可透過觸碰、按壓或紅外線感應觸發裝置，系統隨即回應，改變鄰近燈串或燈柱的色彩。每一次操作，都能為展區帶來不同的光影變化，讓參與者成為作品的共同創作者，體驗「點亮城市的無限驚喜」。

此外，展區也規畫導入Web AR擴增實境拍照體驗。民眾只要掃描現場QR Code，即可用手機開啟專屬相框，將晶片、電路、苗栗山景與油桐花等數位特效融入拍攝畫面，留下兼具科技感與地方特色的燈會紀念照，並透過社群分享。

苗栗縣長鍾東錦指出，2027台灣燈會將透過企業的創意與科技實力，結合苗栗地方文化，呈現豐富多元的賞燈體驗。期待京元電京城共振等特色燈區，讓更多人看見苗栗產業與文化並進的城市魅力，歡迎全國民眾來苗栗賞燈，共享璀璨的科技光影。