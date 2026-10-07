揮別「鐵皮屋」 竹縣總圖10月29日起試營運

新竹縣立總圖書館歷經四年多興建及室內裝修，預計十月廿九日至十一月十五日試營運，十二月十八日開館。縣府文化局指出，總圖原計畫經費四億餘元，後因物價上漲、室內裝修與因應智慧圖書館趨勢等需求，增至十一點五億元，新增逾七億元由縣府逐年編列自籌款因應。

新竹縣政府文化局昨在議會報告指出，總圖總樓地板面積約一萬三○六九平方公尺，為地上四層、地下二層建築，未來可容納約五十萬冊圖書及資料。定位為全齡學習中心，結合智慧圖書館、展演及閱讀等功能，目前進行土建驗收、室內裝修施作。

文化局長朱淑敏表示，總圖興建計畫二○一九年獲教育部補助二點八億元，原總經費四億五八○萬元，後續因工程預算、室內裝修需求、物價上漲及因應智慧圖書館趨勢等因素，多次調整預算，目前全案經費增至十一億五六一六萬元，中央補助不變，新增約七億五○三六萬元由縣府自籌支應。

總圖建築過去因屋頂採用鋁製耐候建材，曾被批評外觀宛如「鐵皮屋」，後經優化設計改善，包括增加孔洞及燈光設計，夜間點燈後呈現不同視覺效果。不過，縣議員蔡蕥鍹近期接獲民眾反映，屋頂原以灰色為主，卻出現局部白色區塊，恐影響建築外觀及防水品質，已函文到文化局要求釐清。

文化局指出，總圖以尊重在地自然、人文及環境特色為設計理念，採綠建築形式，並串聯周邊東興圳綠帶公園。