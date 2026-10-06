影／15個城市意象變伴手禮 桃市府觀旅局攜手在地品牌搶攻國門商機

桃園市觀光發展基金會以城市景觀、人文及地方特色發展15個城市意象符號，並攜手郭元益、金格及三叔公3家在地食品品牌，將桃園茶文化、北橫山林及城市地標融入伴手禮，並於今天在桃機第二航廈D區「台灣好廣場」舉辦成果發表會。

桃園市觀光旅遊局長陳靜芳表示，桃園是國際旅客入境台灣的第一站，也是離境前的最後一站，盼透過城市意象與商品設計，建立鮮明的城市識別，讓旅客認識桃園。

三家品牌各自展現在地特色。郭元益推出東方美人茶牛軋蛋捲，將茶香融入經典糕餅；金格推出「旅行拾光｜蜂蜜雙層長崎蛋糕」，以哈密瓜、紫薯打造雙層風味，並烙印飛機及桃園市立圖書館圖樣；三叔公則以北橫、拉拉山為靈感，推出馬告烤雞及珍珠奶茶風味星型餅乾，搭配「白天森林」與「暗空星夜」包裝。

基金會副執行長陳信守表示，「桃園味」不只是一種味道，更代表城市辨識與地方故事。基金會以「MIT」（Made in Taiwan）延伸加入代表桃園的「T」，提出「MITT」品牌概念，另推出桃園味茄芷袋，並與千塘窯合作開發城市意象紀念盤。

3品牌新品自10月6日起於桃機第二航廈D區采盟免稅店及指定門市販售。「桃園意象特色伴手禮」成果展展至10月18日，並於10月9日至11日、17日至18日下午2時起舉辦限量試吃活動。