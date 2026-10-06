苗栗優質大閘蟹上市 縣府推綠色生態養殖

秋蟹肥美，苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹今天宣布上市開賣，縣長鍾東錦邀請全國饕客把握最佳賞味期，到苗栗產地品蟹，順道感受苗栗農漁產業與山城風光。

苗栗縣政府農業處今天在縣府大廳舉辦記者會，縣長鍾東錦會同農業處長陳樹義、養殖戶與多名與會民意代表共同宣告今年「苗栗優質大閘蟹」上市，現場並展示多道不同料理方式的大閘蟹，從清蒸、辣炒、鹽焗到醉蟹以及滑蛋香蟹，都令人垂涎三尺。

陳樹義表示，苗栗縣擁有適合大閘蟹生長的水質與氣候條件，縣府自2012年起推動大閘蟹養殖輔導，協助蟹農導入專業養殖技術，並推行「綠色生態養殖」及「疏養管理」模式，加強養殖環境、水質及飼料管理，讓大閘蟹在良好的環境中健康成長，逐步打響「苗栗優質大閘蟹」品牌。

此外，縣府從生產管理、食安檢驗到品牌行銷層層把關，上市前須經68項藥物殘留及戴奧辛檢測符合相關安全標準，才能配掛縣府核發的「產地QR Code雷射防偽蟹環」，消費者掃描即可查詢養殖戶生產來源及檢驗資訊。

陳樹義說，今年共有29戶大閘蟹養殖戶，養殖面積約21公頃，放養量約41萬5250隻，隨著秋風吹起，大閘蟹進入最佳賞味期，蟹體飽滿、蟹膏香濃、蟹肉細緻鮮甜的特色，相信能滿足饕客味蕾。

鍾東錦表示，根據往年經驗，苗栗大閘蟹上市不到1個月就完售，歡迎全國饕客安排苗栗之旅，到苗栗產地品秋蟹、感受農漁產業與山城風光。

縣府農業處提醒，購買時認明縣府核發的「產地QRCode雷射防偽蟹環」，並向信譽良好的養殖戶或銷售通路購買，可洽詢苗栗縣優質大閘蟹產銷協會（理事長陳雲湧0920-091-695）及苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會（總幹事鄧良洲0933-731-970）。