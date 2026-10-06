警察常訓引進有氧運動 鍾東錦露一手驚艷

苗栗縣警察局常訓，縣長鍾東錦支持，及苗栗市長余文忠提供全民運動館綜合羽球館公益日場地，辦理有氧健身運動團體課程，鍾東錦昨天驗收，跟著跳一段，在場旁觀大學生都驚艷，鍾東錦認為多元化、不呆板，運動變得更有趣，宣布明年持續辦理。

這項有氧運動團體課程今年8月起辦理，警察常訓輪流參加，昨天第四場在苗栗市全民運動館綜合羽球館，共有80名警察，及20名消防人員參加，鍾東錦由余文忠等人陪同驗收成果，鍾東錦跟著跳，公益日活動教練聯大學生驚艷，「有模有樣有練過」。

鍾東錦表示，警消守護苗栗，縣府就要做警消最堅強的後盾，警消工作需要良好體能，更需要健康的身體作為長期執勤的基礎，支持警消健康，不只是對同仁的照顧，也是對每一個警消家庭的支持，有氧運動提供更多元化運動，明年還會持續辦理。

縣警局指出，警察局從不同的運動需求出發，規畫有氧健身團體課程、個人健身補助及小隊協同運動等多元措施，透過團體帶動、自主健身及團隊相互鼓勵，讓不同體能及運動習慣的同仁，都能找到適合自己的方式參與，苗栗市公所也協助提供場地，讓健康促進不只是一項計畫，更結合地方運動資源，提供同仁更多元、便利的運動選擇。

警察局長李忠萍表示，警察同仁肩負守護苗栗的責任，也肩負家庭的責任。推動健康促進不是要比誰跑得快、體能最好，而是希望大家願意開始、持續運動，把健康真正融入日常生活。