快訊

61歲日男退休想先躺一個月！妻馬上遞出一張清單 他看完忍不住笑了

蔡康永捲政治風暴恐影響「康熙」合體？幕後推手曝真實進度

聽新聞
0:00 / 0:00

警察常訓引進有氧運動 鍾東錦露一手驚艷

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣警察局常訓，辦理有氧健身運動團體課程，縣長鍾東錦昨天驗收，宣布明年繼續。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局常訓，辦理有氧健身運動團體課程，縣長鍾東錦昨天驗收，宣布明年繼續。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗警察局常訓，縣長鍾東錦支持，及苗栗市長余文忠提供全民運動館綜合羽球館公益日場地，辦理有氧健身運動團體課程，鍾東錦昨天驗收，跟著跳一段，在場旁觀大學生都驚艷，鍾東錦認為多元化、不呆板，運動變得更有趣，宣布明年持續辦理。

這項有氧運動團體課程今年8月起辦理，警察常訓輪流參加，昨天第四場在苗栗市全民運動館綜合羽球館，共有80名警察，及20名消防人員參加，鍾東錦由余文忠等人陪同驗收成果，鍾東錦跟著跳，公益日活動教練聯大學生驚艷，「有模有樣有練過」。

鍾東錦表示，警消守護苗栗，縣府就要做警消最堅強的後盾，警消工作需要良好體能，更需要健康的身體作為長期執勤的基礎，支持警消健康，不只是對同仁的照顧，也是對每一個警消家庭的支持，有氧運動提供更多元化運動，明年還會持續辦理。

縣警局指出，警察局從不同的運動需求出發，規畫有氧健身團體課程、個人健身補助及小隊協同運動等多元措施，透過團體帶動、自主健身及團隊相互鼓勵，讓不同體能及運動習慣的同仁，都能找到適合自己的方式參與，苗栗市公所也協助提供場地，讓健康促進不只是一項計畫，更結合地方運動資源，提供同仁更多元、便利的運動選擇。

警察局長李忠萍表示，警察同仁肩負守護苗栗的責任，也肩負家庭的責任。推動健康促進不是要比誰跑得快、體能最好，而是希望大家願意開始、持續運動，把健康真正融入日常生活。

苗栗縣警察局常訓，辦理有氧健身運動團體課程，縣長鍾東錦昨天驗收，並跟著跳一段。圖／民眾提供
苗栗縣警察局常訓，辦理有氧健身運動團體課程，縣長鍾東錦昨天驗收，並跟著跳一段。圖／民眾提供

鍾東錦 警察 苗栗 余文忠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近億元打造頭份運動新地標 苗栗最大光電風雨球場今啟用

影／接種流感、新冠雙疫苗有好康！苗栗縣長鍾東錦化身「接種推手」

亞洲U12網球團體錦標賽新加坡決賽 明仁小將張綵軒及2名隊友勇奪銀牌

美商Coupang酷澎物流中心首度獲頒桃園市政府「友善雇主」殊榮

相關新聞

揮別鐵皮屋之名！多了孔洞、燈光設計 新竹縣總圖月底試營運

新竹縣立總圖書館歷經興建及室內裝修，預計10月29日至11月15日試營運，12月18日正式開館。新竹縣政府文化局今天在議會業務報告指出，總圖定位為全齡學習中心，結合智慧圖書館、展演及閱讀等功能，打造縣民新的公共文化空間；全案經費也從原核定的4億580萬元增至11億5616萬元，增加逾7億元。

竹北市長參選資格陷爭議 李貞秀：設籍27年「勿蠻橫打壓」

竹北市長參選人李貞秀因「在台設籍滿10年」認定方式，參選資格面臨爭議。李貞秀今晚回應，她27年前已依法核准定居並完成戶籍登記，批評政府如今改變當年戶籍登記法律效果，呼籲依法行政，「不要蠻橫打壓公民參政權」。

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

九合一選舉11月登場，傳出竹北市長參選人李貞秀因除籍未滿10年，依「兩岸人民關係條例」第21條規定，參選竹北市長恐無望。對此，新竹縣選舉委員會表示，選委會為合議制機關，明天將召開委員會，討論新竹縣各鄉鎮市長、代表參選人的資格，預計明天中午過後公布審查結果。

影／6歲就學戲 88高齡亂彈藝師王慶芳傳唱戲曲不斷 榮興劇團獲四大獎

苗栗縣政府今天上午表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊，肯定他們長年投入傳統戲曲藝術保存且傳承創新，讓珍貴文化資產薪火相傳。

國慶連假遊大溪、北橫不塞車 警方交通疏導、替代道路一次看

桃園市大溪警分局表示，大溪、復興區有不少旅遊熱門景點，國慶連假3天，為讓出門交通順暢，警方規畫疏導措施和交管，方便用路人因應避開塞車。

苗栗敬老愛心卡搭小黃、農會消費混搭300點 規畫11月1日上路

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），規畫今年11月上路，縣府社會處推估農會消費效應，發卡可望一舉突破10萬張，其中，活化張數達到8萬張，縣府明年草編約2億元，落實照顧持卡老人、身心障礙，及農會、農民的用意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。