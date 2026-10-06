竹北市長參選資格陷爭議 李貞秀：設籍27年「勿蠻橫打壓」

竹北市長參選人李貞秀因「在台設籍滿10年」認定方式，參選資格面臨爭議。李貞秀今晚回應，她27年前已依法核准定居並完成戶籍登記，批評政府如今改變當年戶籍登記法律效果，呼籲依法行政，「不要蠻橫打壓公民參政權」。

李貞秀表示，她1999年的戶籍登記是由主管機關依法核發，所申領的中華民國國民身分證並非假證；依戶政機關當年核准初設戶籍日期計算，至今已設籍27年，遠超過10年。

李貞秀指出，「兩岸人民關係條例」第21條規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。她主張，自己27年前已依法核准定居並完成戶籍登記，當時有效法令並未要求提交相關證明，如今主管機關主張10年期間應從日後完成證明程序後起算，等同改變當年戶籍登記的法律效果。

她也表示，依兩岸人民關係條例規定，台灣地區人民若擁有大陸地區戶籍或護照，應撤銷台灣地區戶籍；她27年來中華民國國籍、護照及戶籍均未遭撤銷，也持續依法納稅，因此認為自己是中華民國國民及台灣地區人民，應享有憲法保障的完整公民權利。

李貞秀強調，憲法保障權利若要受到限制，必須以法律為之，不應透過行政命令或函釋限制，並呼籲賴政府不要刻意挑起族群紛爭，主管機關應依法行政，也不應將陸配視為「二等公民」。

李貞秀今年登記參選竹北市長，但因先前完成中國大陸戶籍除籍相關程序未滿10年，參選資格引發討論。新竹縣選委會表示，明天將召開委員會審查各鄉鎮市長及代表候選人資格，預計中午過後公布審查結果。