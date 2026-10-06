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桃園味走向國際 15城市意象符號融入伴手禮前進桃機
桃園市觀光發展基金會媒合業者，轉化桃園景觀、人文與城市特色為15個城市意象符號，並開發融入地方特色伴手禮，成果發表會今天在桃園國際機場舉辦，向外籍旅客推廣。
桃園意象特色伴手禮成果展18日前於桃機第2航廈D區「台灣好廣場」展出，期待讓旅客從國門「發現桃園」，也帶桃園味道與記憶回家。
桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳表示，桃園是國際旅客認識台灣首站與離台前最終站，透過整理與轉譯城市意象，可建立更鮮明桃園城市識別。與在地食品郭元益、金格及三叔公合作，桃園風味與景觀融入產品設計，期待未來有更多在地商家帶桃園進商品、包裝及不同旅遊場域，讓國內、外旅客透過不同方式認識並記住桃園。
陳靜芳說，桃園有豐富多元城市樣貌，從機場、北橫山林、拉拉山、海岸、茶園到城市建築，這次以各地景觀、人文與特色出發，基金會發展15個城市意象符號，轉化為具辨識度城市視覺語言，應用於商品、包裝及觀光推廣，希望讓桃園特色以更貼近旅客方式被看見。
基金會副執行長陳信守說，「桃園味」不只是味道，更是對桃園的辨識，讓旅客認識Made in Taiwan時，更加入代表Taoyuan的T，讓Taiwan×Taoyuan成為桃園觀光伴手禮走向國際，從MIT到MITT。在桃機發表就是要把桃園味帶向世界，更延伸推出「桃園味茄芷袋」及與千塘窯合作「桃園城市意象紀念盤」，展現多元文化創意應用。
基金會董事、采盟股份有限公司董事長古素琴說，將運用桃機通路，讓國內、外旅客認識桃園特色。
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