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揮別鐵皮屋之名！多了孔洞、燈光設計 新竹縣總圖月底試營運

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣立總圖書館歷經興建及室內裝修，預計10月29日至11月15日試營運，12月18日正式開館。記者郭政芬／攝影
新竹縣立總圖書館歷經興建及室內裝修，預計10月29日至11月15日試營運，12月18日正式開館。記者郭政芬／攝影

新竹縣立總圖書館歷經興建及室內裝修，預計10月29日至11月15日試營運，12月18日正式開館。新竹縣政府文化局今天在議會業務報告指出，總圖定位為全齡學習中心，結合智慧圖書館、展演及閱讀等功能，打造縣民新的公共文化空間；全案經費也從原核定的4億580萬元增至11億5616萬元，增加逾7億元。

文化局長朱淑敏表示，總圖興建計畫2019年獲教育部補助2.8億元，原總計畫經費4億580萬元，後續因工程預算、室內裝修需求、物價上漲及因應智慧圖書館趨勢等因素，多次調整預算，目前全案經費增至11億5616萬元，中央補助2億8000萬元、縣配合款1億2580萬元，其餘約7億5036萬元由縣府逐年編列自籌款支應。

總圖建築過去因屋頂採用鋁製耐候建材，曾被批評外觀宛如「鐵皮屋」，後經優化設計改善，包括增加孔洞及燈光設計，夜間點燈後呈現不同視覺效果。不過，縣議員蔡蕥鍹近期接獲民眾反映，屋頂原以灰色為主，卻出現局部白色區塊，與其他區域色澤不一，恐影響建築外觀及防水品質，她已函文到文化局要求釐清。

總圖新建工程目前正進行土建驗收，室內裝修工程則由方圓聯合室內裝修公司施作，工期270日曆天；智慧圖書館資訊設備同步進行設計及製作，公共藝術作品也已完成安裝。

文化局表示，總圖以尊重在地自然、人文及環境特色為設計理念，採綠建築形式，並串聯周邊東興圳綠帶公園；全案總樓地板面積約1萬3069平方公尺，為地上4層、地下2層建築，未來可容納約50萬冊（件）圖書及資料。

館內規畫讀者服務、推廣服務、多功能展演廳、演講空間、科技體驗空間及公共服務等空間，並設地下停車場及戶外開放空間，除提供閱讀、借閱服務，也將作為縣民學習、展演及藝文活動場域。

縣府規畫總圖10月29日至11月15日試營運，12月18日正式開館，並推出為期1個月的開館系列活動，讓縣民提前體驗總圖空間及各項服務。

總圖建築過去因屋頂採用鋁製耐候建材，曾被批評外觀宛如「鐵皮屋」，後經優化設計改善，包括增加孔洞及燈光設計，夜間點燈後呈現不同視覺效果。記者郭政芬／攝影
總圖建築過去因屋頂採用鋁製耐候建材，曾被批評外觀宛如「鐵皮屋」，後經優化設計改善，包括增加孔洞及燈光設計，夜間點燈後呈現不同視覺效果。記者郭政芬／攝影

智慧圖書館資訊設備同步進行設計及製作，公共藝術作品也已完成安裝。記者郭政芬／攝影
智慧圖書館資訊設備同步進行設計及製作，公共藝術作品也已完成安裝。記者郭政芬／攝影

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