國慶3天假警認為車流以旅遊為主 龍潭這些路段加強疏導

桃園市龍潭警分局表示，轄區景點多又鄰近新竹縣、大溪風景區，國慶連續假9日至11日，預估轄區國道3號高原、龍潭交流道、省道台3線會迎來大量車潮，與中秋、教師節連假返鄉不同，觀光旅遊居多。分局因應小人國、六福村及石門水庫等風景遊憩區人車潮，已在各主要路口規畫警力、協勤民力疏導交通，確保連假期間民眾出遊交通順暢。

警方說明，為避免國慶連續假日出遊車輛過度集中在中原路、中豐路段，造成壅塞，建議民眾前往觀光、遊樂區方向行駛替代道路：一、龍潭交流道下往中正路、大昌路、右轉中正路、左轉新龍路、左轉中豐路可往遊樂區方向。二、龍潭交流道下往中正路、大昌路、左轉中正路、往石門水庫、龍源路往遊樂區方向；三、關西交流道下往關西、正義路、左轉光明路、往遊樂區方向，四、高原交流道下往龍潭接高原路、龍源路高原段、龍源路、溪州大橋往石門水庫。

警方提醒，國慶連假國道3號龍潭、高原交流道無高乘載管制，每日深夜0時至凌晨5時暫停收費，請多加利用。另連假前2日南下民眾，建議於上午6時前或中午12時後出發，避開尖峰車潮；並請用路人注意各項即時路況及管制、服務措施，可利用高公局疏運宣導網或高速公路1968App掌握各種交通資訊。龍潭警分局長施宇峰提醒，連假期間民眾與親友聚餐飲酒機會增加，切記開車不喝酒，善用指定駕駛、代客叫車或代駕服務。