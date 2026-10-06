竹北公園要陪孩子長大 曾聖凱提「十分鐘遊戲圈」3承諾

新竹縣竹北市長參選人曾聖凱與竹北市民代表曾玉菱簽署特公盟「遊戲宜居城市承諾書」，提出打造「十分鐘遊戲圈」、推動涼感公園及重視青少年戶外遊憩空間3項承諾，盼讓公園更貼近家庭日常。

曾聖凱表示，2024年他擔任Parking Day Zhubei策展人，與團隊配合竹北市公所「打開公所」活動，透過停車格改造，將原本停放車輛的空間變成藝術展示與互動場所，邀請市民重新想像城市生活。他希望將對公共空間的關注，落實為每天都能使用的公園。

曾聖凱指出，自己經常帶孩子到公園，從住家前往公園的路是否安全、炎熱天氣有無遮蔭，到孩子長大後能否找到適合的活動空間，都會影響一家人如何使用公園，也應成為公園持續升級的方向。

針對「十分鐘遊戲圈」，曾聖凱主張盤點全市公園與遊戲場現況，了解不同年齡孩子需求及遊戲空間不足處，並結合「打造步行生活圈」、「建構人本交通路網」政見，補足運動、綠地與日常公共服務，以及步行、自行車動線斷點，讓住家與公園之間更安全順暢。

在涼感公園方面，曾聖凱表示，將增加遮蔭、綠化與降溫設計，同時兼顧孩子遊玩及家長陪伴休息需求，讓公園也成為步行與自行車路網中的休息站。

曾聖凱強調，公園也應陪孩子一起長大，除了幼兒遊具，也要提供適合青少年運動、挑戰自我、休息、交流及發展興趣的空間，規畫時也應納入青少年意見，滿足不同年齡需求。

曾聖凱表示，他提出的「城市即教室」也可從公園展開，讓孩子透過觀察植物、探索環境及認識地方故事，在自由遊玩中認識生活的竹北。一座好的公園，改變的不僅是遊戲時間，更是一座城市的生活方式，未來將從抵達動線、停留舒適度到不同年齡需求，持續推動公園升級。

新竹縣竹北市長參選人曾聖凱與竹北市民代表曾玉菱簽署特公盟「遊戲宜居城市承諾書」，提出打造「十分鐘遊戲圈」、推動涼感公園及重視青少年戶外遊憩空間3項承諾。圖／曾聖凱團隊提供

新竹縣竹北市長參選人曾聖凱與竹北市民代表曾玉菱簽署特公盟「遊戲宜居城市承諾書」，提出打造「十分鐘遊戲圈」、推動涼感公園及重視青少年戶外遊憩空間3項承諾。圖／曾聖凱團隊提供