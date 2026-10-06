恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

九合一選舉11月登場，傳出竹北市長參選人李貞秀因除籍未滿10年，依「兩岸人民關係條例」第21條規定，參選竹北市長恐無望。對此，新竹縣選舉委員會表示，選委會為合議制機關，明天將召開委員會，討論新竹縣各鄉鎮市長、代表參選人的資格，預計明天中午過後公布審查結果。

李貞秀今年8月宣布參選竹北市長，並表示「竹北是我堅定的選擇」，引發關注。不過，李貞秀先前在尚未放棄中國戶籍的情況下，曾登記參選不分區立委，後來在政府專案清查時透過補辦程序完成除籍。由於除籍未滿10年，外界因此質疑其是否符合民選公職候選人資格，目前仍待新竹縣選委會認定。

新竹縣選委會表示，相關候選人資格須由委員會依規定審查，明天將召開委員會，討論各鄉鎮市長、代表參選人等資格，預計明天中午過後公布審查結果。

針對具陸配背景者參選資格，現行候選人登記審查已有明確規範，候選人申請登記時，須具結「未在大陸地區設有戶籍，包括大陸地區居民身分證、定居證，或領用大陸地區護照」，並聲明不具中華民國以外國家國籍，包括「中華人民共和國」或其他政權國籍。

此外，陸配參選另一關鍵在於「在台設籍滿10年」的計算方式。依陸委會今年4月16日最新核釋，大陸地區人民經許可在台定居設籍後，還必須完成繳附「喪失中國大陸戶籍證明」，10年期間是從完成繳附證明之日起算，而非單純從取得台灣戶籍時起算；在完成註銷大陸戶籍前，依法仍屬大陸地區人民。