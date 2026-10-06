快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
民眾黨前立委李貞秀日前完成竹北市長參選登記。聯合報系資料照
民眾黨前立委李貞秀日前完成竹北市長參選登記。聯合報系資料照

九合一選舉11月登場，傳出竹北市長參選人李貞秀因除籍未滿10年，依「兩岸人民關係條例」第21條規定，參選竹北市長恐無望。對此，新竹縣選舉委員會表示，選委會為合議制機關，明天將召開委員會，討論新竹縣各鄉鎮市長、代表參選人的資格，預計明天中午過後公布審查結果。

李貞秀今年8月宣布參選竹北市長，並表示「竹北是我堅定的選擇」，引發關注。不過，李貞秀先前在尚未放棄中國戶籍的情況下，曾登記參選不分區立委，後來在政府專案清查時透過補辦程序完成除籍。由於除籍未滿10年，外界因此質疑其是否符合民選公職候選人資格，目前仍待新竹縣選委會認定。

新竹縣選委會表示，相關候選人資格須由委員會依規定審查，明天將召開委員會，討論各鄉鎮市長、代表參選人等資格，預計明天中午過後公布審查結果。

針對具陸配背景者參選資格，現行候選人登記審查已有明確規範，候選人申請登記時，須具結「未在大陸地區設有戶籍，包括大陸地區居民身分證、定居證，或領用大陸地區護照」，並聲明不具中華民國以外國家國籍，包括「中華人民共和國」或其他政權國籍。

此外，陸配參選另一關鍵在於「在台設籍滿10年」的計算方式。依陸委會今年4月16日最新核釋，大陸地區人民經許可在台定居設籍後，還必須完成繳附「喪失中國大陸戶籍證明」，10年期間是從完成繳附證明之日起算，而非單純從取得台灣戶籍時起算；在完成註銷大陸戶籍前，依法仍屬大陸地區人民。

民眾黨前立委李貞秀日前完成竹北市長參選登記。聯合報系資料照
民眾黨前立委李貞秀日前完成竹北市長參選登記。聯合報系資料照

2026九合一選舉 新竹縣選舉 李貞秀 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣激戰 徐欣瑩陣營批鄭朝方落款「造神」

竹北市長拚選戰 3參選人提育兒、臨托及社區服務

錯字掀戰火！黃郁雯反擊：鄭朝方簡報也出包「先回答黑金爭議」

選情初探／員林藍綠對決 大村、永靖變數多

相關新聞

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

九合一選舉11月登場，傳出竹北市長參選人李貞秀因除籍未滿10年，依「兩岸人民關係條例」第21條規定，參選竹北市長恐無望。對此，新竹縣選舉委員會表示，選委會為合議制機關，明天將召開委員會，討論新竹縣各鄉鎮市長、代表參選人的資格，預計明天中午過後公布審查結果。

苗栗敬老愛心卡搭小黃、農會消費混搭300點 規畫11月1日上路

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），規畫今年11月上路，縣府社會處推估農會消費效應，發卡可望一舉突破10萬張，其中，活化張數達到8萬張，縣府明年草編約2億元，落實照顧持卡老人、身心障礙，及農會、農民的用意。

影／6歲就學戲 88高齡亂彈藝師王慶芳傳唱戲曲不斷 榮興劇團獲四大獎

苗栗縣政府今天上午表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊，肯定他們長年投入傳統戲曲藝術保存且傳承創新，讓珍貴文化資產薪火相傳。

國慶連假遊大溪、北橫不塞車 警方交通疏導、替代道路一次看

桃園市大溪警分局表示，大溪、復興區有不少旅遊熱門景點，國慶連假3天，為讓出門交通順暢，警方規畫疏導措施和交管，方便用路人因應避開塞車。

龍潭三坑水鄉茭響樂9~11日登場 張善政：嘗茭白筍、賞樂體驗農遊魅力

桃園市長張善政今日上午前往龍潭區，出席龍潭茭白筍評鑑，與9日（周五）要登場的「三坑水鄉茭響樂」宣傳活動，並表示龍潭三坑擁有良好的土壤、水質及農作生產環境，在農友悉心栽培下，孕育清甜爽脆、品質優良的三坑茭白筍。國慶日逢連假，市府結合在地農產、美食及音樂推出系列活動，邀請民眾走訪龍潭品嘗當季美食，欣賞音樂演出，感受三坑水鄉的獨特魅力。

影／接種流感、新冠雙疫苗有好康！苗栗縣長鍾東錦化身「接種推手」

公費流感、新冠雙疫苗從10月起開打，苗栗縣前五天接種流感的人數已逾2萬人，共有2萬1234人，新冠疫苗有7402人，與去年同期略有增減。為鼓勵符合資格的民眾接種，縣長鍾東錦今天化身「疫苗接種推手」，率先完成流感及COVID-19雙疫苗接種，響應「左流右新、雙重防護」的保健防疫政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。