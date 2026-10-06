快訊

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

影／6歲就學戲 88高齡亂彈藝師王慶芳傳唱戲曲不斷 榮興劇團獲四大獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興（右）曾任國立台灣戲曲學校校長，也是榮興客家採茶劇團創辦人，對傳承戲曲文化貢獻良多。記者胡蓬生／攝影
榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興（右）曾任國立台灣戲曲學校校長，也是榮興客家採茶劇團創辦人，對傳承戲曲文化貢獻良多。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天上午表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊，肯定他們長年投入傳統戲曲藝術保存且傳承創新，讓珍貴文化資產薪火相傳。

苗栗縣文化觀光局指出，傳藝金曲獎為國內傳統藝術音樂及戲曲表演藝術的最高榮譽，這屆傳藝金曲獎報名總數共780件，其中音樂類共有474件，戲曲表演類有306件，評審團共選出93組創作者、48件作品入圍，國立傳統藝術中心8月22日頒獎，王慶芳獲頒戲曲表演類特別獎，榮興客家採茶劇團鄭榮興、鍾繼儀以「新新」獲最佳音樂設計獎、榮興工作坊「1895乙未英烈徐驤」獲最佳影音出版獎、「醇聲錄：客家八音經典曲輯」獲最佳傳統音樂專輯獎。

鍾東錦表示，榮興劇團的成就讓他想起小時候父親去看戲，當時那個劇團40多人都是男人，女性角色也都由男扮女裝的「乾旦」演出，傳藝金曲獎每座獎項都凝聚藝術家多年功力與文化傳承的堅持，這次苗栗藝文團隊及藝師獲得多個獎項肯定，不僅是長期努力的成果，也展現苗栗深厚的傳統藝術底蘊，榮興劇團是客家藝術文化貢獻的「苗栗之光」，多年來帶領老幹新枝不斷創新與突破，在國內外巡迴公演，讓客家戲曲之美永續傳承。

亂彈藝人王慶芳已高齡88歲，6歲就開始學戲，是台灣最後一批童伶班出身的亂彈藝人，他的戲曲生涯超過80年，橫跨亂彈、四平、外江、採茶及歌仔戲等劇種，即使亂彈戲逐漸式微，仍持續投入表演、培育後輩，傳承經典劇目，2018年獲登錄「苗栗縣傳統表演藝術—亂彈戲曲保存者」，2020年獲登錄「文化部文化資產局重要傳統表演藝術—亂彈戲保存者」，他的藝術成就與貢獻獲評審肯定，這屆傳藝金曲獎獲頒「戲曲表演類特別獎」。

「新新」獲最佳音樂設計獎，鄭榮興、鍾繼儀以多元傳統音樂素材融入戲曲創作，獲評審肯定，認為呈現歷史流轉與時代氛圍，展現當代客家戲曲的創造力獲；榮興工作坊鄭榮興、鄭漪珮父女檔以「1895乙未英烈徐驤」透過聲音、音效、配樂與影像交織，營造戲劇張力，獲最佳影音出版獎、「醇聲錄」客家八音經典曲輯以精湛演奏與細膩製作，完整呈現客家八音的音樂風貌及文化精神，獲最佳傳統音樂專輯獎。

榮興客家採茶劇團、榮興工作坊及資深亂彈藝師王慶芳在今年傳藝金曲獎囊括4項大獎。記者胡蓬生／攝影
榮興客家採茶劇團、榮興工作坊及資深亂彈藝師王慶芳在今年傳藝金曲獎囊括4項大獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳（右二）、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊的努力和成就。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳（右二）、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊的努力和成就。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦上午表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊、出版品，頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊的努力。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊、出版品，頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊的努力。記者胡蓬生／攝影

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從台灣廟口到世界舞台：明華園未完待續的百年戲曲夢

蔡萬才台灣貢獻獎 基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎

南北管向下扎根！彰化19校加入「一校一館閣」千朝基金會連8年贊助

公館秋Out音樂節國慶連假登場 串聯台北2大夜市發4千份美食等優惠券

相關新聞

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

九合一選舉11月登場，傳出竹北市長參選人李貞秀因除籍未滿10年，依「兩岸人民關係條例」第21條規定，參選竹北市長恐無望。對此，新竹縣選舉委員會表示，選委會為合議制機關，明天將召開委員會，討論新竹縣各鄉鎮市長、代表參選人的資格，預計明天中午過後公布審查結果。

苗栗敬老愛心卡搭小黃、農會消費混搭300點 規畫11月1日上路

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），規畫今年11月上路，縣府社會處推估農會消費效應，發卡可望一舉突破10萬張，其中，活化張數達到8萬張，縣府明年草編約2億元，落實照顧持卡老人、身心障礙，及農會、農民的用意。

影／6歲就學戲 88高齡亂彈藝師王慶芳傳唱戲曲不斷 榮興劇團獲四大獎

苗栗縣政府今天上午表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊，肯定他們長年投入傳統戲曲藝術保存且傳承創新，讓珍貴文化資產薪火相傳。

國慶連假遊大溪、北橫不塞車 警方交通疏導、替代道路一次看

桃園市大溪警分局表示，大溪、復興區有不少旅遊熱門景點，國慶連假3天，為讓出門交通順暢，警方規畫疏導措施和交管，方便用路人因應避開塞車。

龍潭三坑水鄉茭響樂9~11日登場 張善政：嘗茭白筍、賞樂體驗農遊魅力

桃園市長張善政今日上午前往龍潭區，出席龍潭茭白筍評鑑，與9日（周五）要登場的「三坑水鄉茭響樂」宣傳活動，並表示龍潭三坑擁有良好的土壤、水質及農作生產環境，在農友悉心栽培下，孕育清甜爽脆、品質優良的三坑茭白筍。國慶日逢連假，市府結合在地農產、美食及音樂推出系列活動，邀請民眾走訪龍潭品嘗當季美食，欣賞音樂演出，感受三坑水鄉的獨特魅力。

影／接種流感、新冠雙疫苗有好康！苗栗縣長鍾東錦化身「接種推手」

公費流感、新冠雙疫苗從10月起開打，苗栗縣前五天接種流感的人數已逾2萬人，共有2萬1234人，新冠疫苗有7402人，與去年同期略有增減。為鼓勵符合資格的民眾接種，縣長鍾東錦今天化身「疫苗接種推手」，率先完成流感及COVID-19雙疫苗接種，響應「左流右新、雙重防護」的保健防疫政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。