影／6歲就學戲 88高齡亂彈藝師王慶芳傳唱戲曲不斷 榮興劇團獲四大獎

苗栗縣政府今天上午表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊，肯定他們長年投入傳統戲曲藝術保存且傳承創新，讓珍貴文化資產薪火相傳。

苗栗縣文化觀光局指出，傳藝金曲獎為國內傳統藝術音樂及戲曲表演藝術的最高榮譽，這屆傳藝金曲獎報名總數共780件，其中音樂類共有474件，戲曲表演類有306件，評審團共選出93組創作者、48件作品入圍，國立傳統藝術中心8月22日頒獎，王慶芳獲頒戲曲表演類特別獎，榮興客家採茶劇團鄭榮興、鍾繼儀以「新新」獲最佳音樂設計獎、榮興工作坊「1895乙未英烈徐驤」獲最佳影音出版獎、「醇聲錄：客家八音經典曲輯」獲最佳傳統音樂專輯獎。

鍾東錦表示，榮興劇團的成就讓他想起小時候父親去看戲，當時那個劇團40多人都是男人，女性角色也都由男扮女裝的「乾旦」演出，傳藝金曲獎每座獎項都凝聚藝術家多年功力與文化傳承的堅持，這次苗栗藝文團隊及藝師獲得多個獎項肯定，不僅是長期努力的成果，也展現苗栗深厚的傳統藝術底蘊，榮興劇團是客家藝術文化貢獻的「苗栗之光」，多年來帶領老幹新枝不斷創新與突破，在國內外巡迴公演，讓客家戲曲之美永續傳承。

亂彈藝人王慶芳已高齡88歲，6歲就開始學戲，是台灣最後一批童伶班出身的亂彈藝人，他的戲曲生涯超過80年，橫跨亂彈、四平、外江、採茶及歌仔戲等劇種，即使亂彈戲逐漸式微，仍持續投入表演、培育後輩，傳承經典劇目，2018年獲登錄「苗栗縣傳統表演藝術—亂彈戲曲保存者」，2020年獲登錄「文化部文化資產局重要傳統表演藝術—亂彈戲保存者」，他的藝術成就與貢獻獲評審肯定，這屆傳藝金曲獎獲頒「戲曲表演類特別獎」。

「新新」獲最佳音樂設計獎，鄭榮興、鍾繼儀以多元傳統音樂素材融入戲曲創作，獲評審肯定，認為呈現歷史流轉與時代氛圍，展現當代客家戲曲的創造力獲；榮興工作坊鄭榮興、鄭漪珮父女檔以「1895乙未英烈徐驤」透過聲音、音效、配樂與影像交織，營造戲劇張力，獲最佳影音出版獎、「醇聲錄」客家八音經典曲輯以精湛演奏與細膩製作，完整呈現客家八音的音樂風貌及文化精神，獲最佳傳統音樂專輯獎。

榮興客家採茶劇團、榮興工作坊及資深亂彈藝師王慶芳在今年傳藝金曲獎囊括4項大獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天表揚第37屆傳藝金曲獎得主及表演團隊，縣長鍾東錦頒獎恭賀資深亂彈藝師王慶芳（右二）、榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興及鍾繼儀、榮興劇團、榮興工作坊的努力和成就。記者胡蓬生／攝影