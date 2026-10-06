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國慶連假遊大溪、北橫不塞車 警方交通疏導、替代道路一次看

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪老街國慶連假劃設為徒步區。記者鄭國樑／翻攝
大溪老街國慶連假劃設為徒步區。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪警分局表示，大溪、復興區有不少旅遊熱門景點，國慶連假3天，為讓出門交通順暢，警方規畫疏導措施和交管，方便用路人因應避開塞車。

交通疏導措施在大溪外環方面，8日（周四）國慶連假前下午4至晚上時，國道3號北上與南下閘道口、永昌路與埔頂路一段245巷口下午5時至晚上7時，台66線與永昌路口、永昌路與南興路口交通疏導。今年9至111日連假國道3號大溪交流道未實施高乘載管制。

老城區周邊道路管制9至11日普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議路線由普濟路左轉金城路，接著右轉康莊路再左轉接文化路或中華路直行到底，至信義路右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向，由外環道路紓解車流。

大溪和平老街連假上午9時至晚上6時劃設為徒步區，警方在康莊路、和平路五岔路口交管；康莊路、得勝路口中午12時至晚上6時管制車輛禁止右轉進入得勝路，該路段單行道管制。老城區因停車位數量有限，請遊客盡量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，享受慢活樂趣。

警方在頭寮丁字路口（神牛區）及慈湖停車場路口上午8時至晚上8時擺放交通錐分流車潮。台7線北橫與中正路口疏導車流，管制下山車輛左轉進入角板山休憩熱點周邊路口。台7線接桃119線至桃115線天空步道路段沿線疏導車流，取締違規停車，復興區台7線下山建議替代道路往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

大溪警方國慶日連假規畫交管措施。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方國慶日連假規畫交管措施。記者鄭國樑／翻攝

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