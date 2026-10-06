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苗栗敬老愛心卡搭小黃、農會消費混搭300點 規畫11月1日上路
苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），規畫今年11月上路，縣府社會處推估農會消費效應，發卡可望一舉突破10萬張，其中，活化張數達到8萬張，縣府明年草編約2億元，落實照顧持卡老人、身心障礙，及農會、農民的用意。
苗栗縣務會議今天討論願景重點施政計畫，其中，社會處長張國棟表示，敬老愛心卡每個月額度700點，過去適用在搭乘鐵路及公車客運，今年6月擴大到搭乘計程車200，7月再擴大至農會消費100點，受到好評及歡迎，發卡數大增2.73萬張，達到9萬多張。
張國棟說，全縣8月底老人人口近11萬人，身障3萬多人，縣府鼓勵銀髮族及身障者社會參與，同時照顧計程車業，及農會、農民收入，規畫下個月敬老愛心卡搭計程車及農會消費共300點合併使用，屆時可使用在台灣大車隊、風城車隊、金錩交通，及五權交通4家車隊，另包括全縣17個農會、35台刷卡機。
社會處指出，敬老愛卡卡今年6月以前，活卡率約3成，擴大用途後，1個月新增4000張辦卡量，計程車合併農會消費共300點，增加誘因刺激意願，年底可望突破10萬張，活卡達到8萬張，今年敬老愛心卡總經費近1.1億元，農會消費備受歡迎，明年草編約2億元支應。
「敬老愛心卡不是完全福利政策，有點故意去輔導農業政策」！鍾東錦說，敬老愛心卡也有聲音開放到便利商店使用，但如果開放，農會根本不是對手，設計故意有點麻煩，希望長輩多走動，且到農會多消費的部分必須自付，還可以帶動增加農會及農友收入，一舉數得。
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