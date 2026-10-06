快訊

蹭吃蹭喝！曝徐佳青一家訪溫哥華僑社照 陳智菡：外館涉共犯結構

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣雙十國慶升旗登場！早起可拿「皮皮獅茄芷袋」限量2千份

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
升旗後接續舉辦「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」及社區特色市集，展售客家美食、社區產品及手作工藝。圖／縣府提供
升旗後接續舉辦「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」及社區特色市集，展售客家美食、社區產品及手作工藝。圖／縣府提供

雙十國慶即將到來，新竹縣政府將於10月10日上午在縣府前廣場舉行「115年雙十國慶升旗典禮暨十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」。今年國慶跳脫以往單純的儀典形式，特別結合社區福利深耕成果，不僅有隆重的升旗儀式、超人氣限量「皮皮獅茄芷袋」好禮，現場更有熱鬧溫馨的「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」，邀請全體縣民感受新竹縣最具溫度的在地生命力！

10月10日上午7點30分舉行國慶升旗典禮，開場由新竹縣柔力球協會、慕獅女孩演出，並由新竹縣憲兵隊、後備憲兵荷松協會擔任升旗手及舉旗手，泰雅之聲合唱團成員及兒童領唱國歌、國旗歌。

縣府準備限量2000份升旗紀念品，包含皮皮獅茄芷袋、花朵風車國旗及社區市集兌換券，上午6時40分發號碼牌、6時50分起依序領取，每人限1份，送完為止。現場另設國慶及「十全十美社區我的家」主題背板供民眾拍照。

新竹縣長楊文科表示，社區是縣民生活中最重要的支持力量，也是政府推動社會福利服務的最前線。縣府持續透過本縣「社區培力育成中心」提供專業輔導與資源整合，協助各地社區發展在地特色。

升旗後接續舉辦「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」及社區特色市集，展售客家美食、社區產品及手作工藝，並安排健走杖、生態教育及手作體驗等活動，另透過「拾藝・不老手作工坊」及「不老照相館」呈現長者生命故事。民眾可憑隨紀念品附贈之「社區市集兌換券」，至府前廣場任意攤位兌換1份餐點（各攤位數量有限，兌完請至其他攤位）。

活動同步表揚社區發展工作選拔績優單位，並安排兒少熱舞、跆拳道、二胡、客家舞蹈及原住民族文化展演，展現新竹縣多元社區活力。縣長楊文科、議長張鎮榮邀請鄉親10月10日「共下來」參加升旗、逛市集。

今年國慶跳脫以往單純的儀典形式，特別結合社區福利深耕成果，不僅有隆重的升旗儀式、超人氣限量「皮皮獅茄芷袋」好禮。圖／縣府提供
今年國慶跳脫以往單純的儀典形式，特別結合社區福利深耕成果，不僅有隆重的升旗儀式、超人氣限量「皮皮獅茄芷袋」好禮。圖／縣府提供

場更有熱鬧溫馨的「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」，邀請全體縣民感受新竹縣最具溫度的在地生命力！圖／縣府提供
場更有熱鬧溫馨的「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」，邀請全體縣民感受新竹縣最具溫度的在地生命力！圖／縣府提供

國慶 新竹 新竹縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三重重新橋觀光市集10/9指定裝扮享1元購

重陽敬老情暖 雙溪區牡丹、新基里長輩歡聚享幸福食光

桃園金牌農村6社區獲獎 ！三民、三和雙金拚全國 張善政：展現多元特色

史瓦帝尼台灣日登場 藝文美食深化台史民間交流

相關新聞

影／接種流感、新冠雙疫苗有好康！苗栗縣長鍾東錦化身「接種推手」

公費流感、新冠雙疫苗從10月起開打，苗栗縣前五天接種流感的人數已逾2萬人，共有2萬1234人，新冠疫苗有7402人，與去年同期略有增減。為鼓勵符合資格的民眾接種，縣長鍾東錦今天化身「疫苗接種推手」，率先完成流感及COVID-19雙疫苗接種，響應「左流右新、雙重防護」的保健防疫政策。

苗栗敬老愛心卡搭小黃、農會消費混搭300點 規畫11月1日上路

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），規畫今年11月上路，縣府社會處推估農會消費效應，發卡可望一舉突破10萬張，其中，活化張數達到8萬張，縣府明年草編約2億元，落實照顧持卡老人、身心障礙，及農會、農民的用意。

龍潭三坑水鄉茭響樂9~11日登場 張善政：嘗茭白筍、賞樂體驗農遊魅力

桃園市長張善政今日上午前往龍潭區，出席龍潭茭白筍評鑑，與9日（周五）要登場的「三坑水鄉茭響樂」宣傳活動，並表示龍潭三坑擁有良好的土壤、水質及農作生產環境，在農友悉心栽培下，孕育清甜爽脆、品質優良的三坑茭白筍。國慶日逢連假，市府結合在地農產、美食及音樂推出系列活動，邀請民眾走訪龍潭品嘗當季美食，欣賞音樂演出，感受三坑水鄉的獨特魅力。

從餐桌出發的味覺旅程！新竹老爺酒店土耳其風味及在地小農套餐上菜

新竹老爺酒店以「探索風味」為概念，推出兩款特色美食饗宴，一席走進歐亞交會的土耳其風情，一席則回到台灣土地與海洋，以鐵板火候演繹龍虎石斑、白蝦與香草豬。從異國香料到台灣鮮味，讓旅人不必遠行，也能在新竹老爺酒店展開一場從餐桌出發跨越國界與產地的味覺旅程。

桃園夫婦轉化思念父親與感謝 贈聯新國際醫療專車強化社區偏鄉服務

桃園市葉國棠、鄧小利夫婦的父親葉富火生前肯定聯新國際醫院的照護，夫婦為延續這分感動，昨日贈醫院醫療專車，協助提升社區巡迴健檢與到宅醫療服務品質。

「粉紅超跑」開進監理所！白沙屯媽祖珍貴文物新竹亮相

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖進駐監理所！新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所，展期至11月9日，結合宗教信仰、客家常民文化與交通安全宣導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。