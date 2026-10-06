竹縣雙十國慶升旗登場！早起可拿「皮皮獅茄芷袋」限量2千份

雙十國慶即將到來，新竹縣政府將於10月10日上午在縣府前廣場舉行「115年雙十國慶升旗典禮暨十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」。今年國慶跳脫以往單純的儀典形式，特別結合社區福利深耕成果，不僅有隆重的升旗儀式、超人氣限量「皮皮獅茄芷袋」好禮，現場更有熱鬧溫馨的「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」，邀請全體縣民感受新竹縣最具溫度的在地生命力！

10月10日上午7點30分舉行國慶升旗典禮，開場由新竹縣柔力球協會、慕獅女孩演出，並由新竹縣憲兵隊、後備憲兵荷松協會擔任升旗手及舉旗手，泰雅之聲合唱團成員及兒童領唱國歌、國旗歌。

縣府準備限量2000份升旗紀念品，包含皮皮獅茄芷袋、花朵風車國旗及社區市集兌換券，上午6時40分發號碼牌、6時50分起依序領取，每人限1份，送完為止。現場另設國慶及「十全十美社區我的家」主題背板供民眾拍照。

新竹縣長楊文科表示，社區是縣民生活中最重要的支持力量，也是政府推動社會福利服務的最前線。縣府持續透過本縣「社區培力育成中心」提供專業輔導與資源整合，協助各地社區發展在地特色。

升旗後接續舉辦「十全十美社區我的家－社區福利共好成果展」及社區特色市集，展售客家美食、社區產品及手作工藝，並安排健走杖、生態教育及手作體驗等活動，另透過「拾藝・不老手作工坊」及「不老照相館」呈現長者生命故事。民眾可憑隨紀念品附贈之「社區市集兌換券」，至府前廣場任意攤位兌換1份餐點（各攤位數量有限，兌完請至其他攤位）。

活動同步表揚社區發展工作選拔績優單位，並安排兒少熱舞、跆拳道、二胡、客家舞蹈及原住民族文化展演，展現新竹縣多元社區活力。縣長楊文科、議長張鎮榮邀請鄉親10月10日「共下來」參加升旗、逛市集。

今年國慶跳脫以往單純的儀典形式，特別結合社區福利深耕成果，不僅有隆重的升旗儀式、超人氣限量「皮皮獅茄芷袋」好禮。圖／縣府提供