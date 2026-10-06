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龍潭三坑水鄉茭響樂9~11日登場 張善政：嘗茭白筍、賞樂體驗農遊魅力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政和立委呂玉玲、在地議員參加龍潭三坑水鄉茭響樂宣傳活動。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政和立委呂玉玲、在地議員參加龍潭三坑水鄉茭響樂宣傳活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日上午前往龍潭區，出席龍潭茭白筍評鑑，與9日（周五）要登場的「三坑水鄉茭響樂」宣傳活動，並表示龍潭三坑擁有良好的土壤、水質及農作生產環境，在農友悉心栽培下，孕育清甜爽脆、品質優良的三坑茭白筍。國慶日逢連假，市府結合在地農產、美食及音樂推出系列活動，邀請民眾走訪龍潭品嘗當季美食，欣賞音樂演出，感受三坑水鄉的獨特魅力

張善政指出，三坑地區自然環境優良，是優質茭白筍的重要產區，每年產季都吸引不少民眾品嘗。茭白筍口感清甜爽脆，富含膳食纖維及多種營養成分，兼具美味與營養，市府透過舉辦茭白筍評鑑，肯定農友用心耕作的成果，並藉此推廣在地優質農產品，讓更多民眾認識三坑茭白筍的特色與品質。

張善政推薦，「龍潭三坑水鄉茭響樂」9日至11日在石門水庫管理局大草坪登場，活動豐富多元包括食魚料理競賽、三坑草地下午茶、茭白筍評鑑、音樂盛典、農遊小旅行及食農教育DIY等，並邀請金曲歌王蕭煌奇與龍潭愛樂管弦樂團跨界演出，歡迎民眾把握國慶連假走訪龍潭，體驗在地農產、美食與人文風情，以實際行動支持在地農業及休閒觀光發展。

龍潭區公所表示，今年活動以「純淨活水、在地食材、交響共鳴」為三大核心，結合三坑農特產品、客家文化及水鄉地景，並於活動期間規畫嘎琳專車、農民市集及親子尋寶趣等精彩內容，邀請民眾攜家帶眷走進三坑，享受豐富多元的農遊體驗。

今日包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、市府農業局長陳冠義、龍潭區長鄧昱綵、龍潭區農會理事長謝明宏、總幹事湯明吉與三坑水鄉休閒農業發展協會理事長徐美惠都出席宣傳。

茭白筍 張善政 魅力

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