影／接種流感、新冠雙疫苗有好康！苗栗縣長鍾東錦化身「接種推手」

公費流感、新冠雙疫苗從10月起開打，苗栗縣前五天接種流感的人數已逾2萬人，共有2萬1234人，新冠疫苗有7402人，與去年同期略有增減。為鼓勵符合資格的民眾接種，縣長鍾東錦今天化身「疫苗接種推手」，率先完成流感及COVID-19雙疫苗接種，響應「左流右新、雙重防護」的保健防疫政策。

苗栗縣衛生局表示，115年度公費流感及COVID-19疫苗10月1日起分階段開打，呼籲符合公費資格的鄉親把握接種時機，及早建立保護力，健康安心度過秋冬。 為讓鄉親接種更便利，衛生局今年持續布建多元接種管道，除18鄉鎮市衛生所及合約醫療院所，也將依各地需求設置社區接種站、假日及夜間接種服務； 學生則是透過校園集中接種，讓上班族、長者、家長及學童都能選擇適合的時間與地點完成接種。第二階段將自11月2日起，兩種疫苗均開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，

衛生局指出，苗栗縣今年購入13萬4000劑一般型流感疫苗及2000劑加強型流感疫苗，其中加強型流感疫苗優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種；新冠疫苗升級新世代XFG疫苗，防護力不變，且能大幅降低接種後的不適感五成，讓長輩與鄉親施打時更安心、無負擔新冠疫苗，目前全縣共有84家流感疫苗合約院所及63家COVID-19疫苗合約院所提供接種服務，各院所接種時間及疫苗供應情況不同，提醒鄉親前往接種前可先電話洽詢，並攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等。

中央自10月1日起推行「健康幣」獎勵措施，年滿18歲、具有健保資格的民眾，完成符合規定的健康行動即可累積健康幣，其中接種新冠疫苗可累積900健康幣、流感疫苗450健康幣，雙疫苗合計可累積1350個健康幣；累積滿1000健康幣後，可透過相關APP兌換回饋。

鍾東錦呼籲，「疫苗早接種、保護早建立」，鼓勵鄉親把握秋冬疫苗接種時機，苗栗衛生局今年特別推出雙疫苗接種加碼送苗栗幣活動，凡符合公費接種資格的鄉親至縣內各鄉鎮市衛生所同時接種流感及COVID-19 疫苗，並完成苗栗幣APP下載及活動相關程序，即可獲贈苗栗幣100點，限量5000份，呼籲鄉親不要等到疫情升溫才接種，尤其高齡及高風險族群應把握10月開打時程，盡早完成流感及COVID-19 疫苗接種，為自己及家人增添一層保護，健康安心度過秋冬。

公費流感、新冠雙疫苗10月起開打，衛福部並推出「健康幣」獎勵措施，完成符合規定的健康行動即可累積健康幣，接種雙疫苗合計可累積1350個健康幣，苗栗縣並加碼贈送100個苗栗幣，縣長鍾東錦上午接種雙疫苗後，掃碼取得100個苗栗幣。記者胡蓬生／攝影