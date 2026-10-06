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從餐桌出發的味覺旅程！新竹老爺酒店土耳其風味及在地小農套餐上菜

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹老爺主廚發揮巧思，打造一座精巧可愛的沙威瑪燒肉器具，將土耳其經典街頭美食巧妙搬進星級飯店。圖／業者提供
新竹老爺主廚發揮巧思，打造一座精巧可愛的沙威瑪燒肉器具，將土耳其經典街頭美食巧妙搬進星級飯店。圖／業者提供

新竹老爺酒店以「探索風味」為概念，推出兩款特色美食饗宴，一席走進歐亞交會的土耳其風情，一席則回到台灣土地與海洋，以鐵板火候演繹龍虎石斑、白蝦與香草豬。從異國香料到台灣鮮味，讓旅人不必遠行，也能在新竹老爺酒店展開一場從餐桌出發跨越國界與產地的味覺旅程。

土耳其風味美食—探索跨越歐亞的飲食文化

橫跨歐亞兩洲的土耳其，飲食文化融合安納托利亞、中東、地中海、巴爾幹及中亞等多元風土，常見羊肉、牛肉、豆類、蔬菜與穀物等食材，並透過香料、炭火燒烤及慢火燉煮，堆疊出豐富而奔放的風味。

新竹老爺二樓的Le Cafe咖啡廳自10月9日-11月8日推出「土耳其主題美食」，精選多款特色料理，將土耳其經典滋味融入餐桌。成人平日980元+10%起。

西餐主廚李尚耕為增添土耳其美食的道地風味，特別發揮巧思，打造一座精巧可愛的沙威瑪燒肉器具，將土耳其經典街頭美食巧妙搬進星級飯店。嚴選雞胸肉，加入多款香料、檸檬汁及橄欖油醃漬，讓香料充分滲入肉質，同時藉由檸檬汁與橄欖油幫助軟化雞肉，使其更加嫩口入味。醃製後以68°C低溫爐烤約1.5小時，以溫和火候慢慢熟成，鎖住肉汁與香氣，呈現柔嫩多汁、香氣馥郁的沙威瑪風味。

土耳其主題餐點還有「土耳其披薩」，外貌酷似扁平的船型，鋪上餡料後烘烤而成的薄脆披薩，香味四溢，用心品味，會發現土耳其披薩背後蘊含的地中海風情，成為味蕾的一場奢華之旅。另一道「阿達納香料羊肉」以香料與羊肉交織濃郁風味，展現土耳其街頭飲食的熱情；「土耳其瓦煲燉牛肉」則以慢火燉煮方式呈現牛肉柔嫩口感，香氣

飽滿而風味深邃。

喜愛海鮮的饕客，可品嚐「紅海風味烤魚」，透過炙烤方式帶出魚肉鮮美；搭配「土耳其茴香飯」，讓茴香獨特香氣與米飯相互交融，展現香料料理的迷人層次。

冷菜與湯品則以清爽細緻的風味轉換味蕾。「土耳其優格小黃瓜」以優格、小黃瓜與香草呈現清新滋味；「土耳其淡菜飯」融合海鮮鮮味與香料米飯；「土耳其紅扁豆湯」則以紅扁豆熬煮出溫潤口感，搭配香料氣息，呈現土耳其家常餐桌的經典滋味。

鐵板燒主廚推薦套餐—台灣好食材，鐵板火候細膩呈現

新竹老爺鐵板燒即日起至10月31日止，推出「主廚推薦小農套餐」，嚴選台灣優質食材，從高雄林園龍虎石斑、台灣鮮甜白蝦，到香草豬，透過主廚對溫度、時間與火候的精準掌握，讓食材在鐵板高溫之間展現自然鮮味；每位NT$2,080+10%。

套餐中的「龍虎斑昆布奶油醬」，嚴選高雄林園龍虎石斑。魚肉細緻彈嫩，主廚以鐵板煎製，讓表面形成淡淡焦香，內裡保有細嫩口感，再佐以昆布奶油醬，將海洋鮮味與溫潤奶香交織，細膩襯托龍虎石斑的自然風味。

「鐵板香煎白蝦佐季節時蔬」則選用台灣養殖白蝦，從養殖環境、飼養管理到採收處理，皆重視食材品質與鮮度。白蝦經產地處理後，以完善的鮮度管理縮短從養殖端到餐桌的距離，讓蝦肉保有自然鮮甜與彈嫩口感。主廚以高溫快速煎製，搭配季節時蔬，以簡單調味凸顯白蝦本身的清甜。

肉品則選用香草豬，套餐中的「香草豬雪花後腿心」以細嫩部位搭配鐵板火候，主廚掌握煎製時間與溫度，使外層微微焦香、內裡保有肉汁，呈現柔嫩且富有層次的自然肉香。

完整套餐從「小農南瓜濃湯」搭配老爺手工麵包揭開序幕，接著以「鐵板香煎白蝦佐季節時蔬」展開海味篇章，再以「龍虎斑昆布奶油醬」呈現主廚對魚鮮的細膩詮釋；「小農鮮蝦沙拉佐柚香和風醬」以柚香清新調性轉換味蕾，「香草豬雪花後腿心」帶來豐潤肉香，最後以「主廚特製松露海鮮燉飯」收束海鮮鮮味，再搭配主廚特製甜點、季節水果，以

及精品咖啡或康福茶，完成一席豐富而完整的鐵板饗宴。

主廚推薦小農套餐，嚴選台灣優質食材，讓食材在鐵板高溫之間展現自然鮮味。圖／業者提供
主廚推薦小農套餐，嚴選台灣優質食材，讓食材在鐵板高溫之間展現自然鮮味。圖／業者提供

嚴選高雄林園龍虎石斑。魚肉細緻彈嫩，主廚以鐵板煎製，讓表面形成淡淡焦香，細膩襯托龍虎石斑的自然風味。圖／業者提供
嚴選高雄林園龍虎石斑。魚肉細緻彈嫩，主廚以鐵板煎製，讓表面形成淡淡焦香，細膩襯托龍虎石斑的自然風味。圖／業者提供

橫跨歐亞兩洲的土耳其，飲食文化透過香料、炭火燒烤及慢火燉煮，堆疊出豐富而奔放的風味。圖／業者提供
橫跨歐亞兩洲的土耳其，飲食文化透過香料、炭火燒烤及慢火燉煮，堆疊出豐富而奔放的風味。圖／業者提供

土耳其 套餐 酒店

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