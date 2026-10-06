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桃園夫婦轉化思念父親與感謝 贈聯新國際醫療專車強化社區偏鄉服務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
葉國棠夫妻贈醫聯新國際醫院醫療專車，由執行院長謝國洲代表受贈。圖／聯新國際醫院提供
葉國棠夫妻贈醫聯新國際醫院醫療專車，由執行院長謝國洲代表受贈。圖／聯新國際醫院提供

桃園市葉國棠、鄧小利夫婦的父親葉富火生前肯定聯新國際醫院的照護，夫婦為延續這分感動，昨日贈醫院醫療專車，協助提升社區巡迴健檢與到宅醫療服務品質。

葉國棠分享，捐贈動機源於父親2011年在聯新國際醫院驗出病灶，展開長達8年的治療歷程，當年夫妻全力打拚事業，老人家為不讓子女擔心，總是獨自搭車或騎車到醫院，返家不忘誇讚醫院的醫護很好、非常細心，這樣的肯定，讓子女無法隨行照顧的愧疚略為減輕，也建立起全家人對醫療團隊的深厚信任。

葉富火離世後，葉國棠決定將對父親的孝心轉化為社會大愛，主動聯絡醫院並得知偏鄉與社區居家醫療資源緊缺，於是決定贈醫療專車，妻子鄧小利全力支持，強調只要能幫助需要的人，他們都願意。

聯新國際醫院執行院長謝國洲代表醫院接受贈車，並表示這輛醫療專車不只是一台車，更承載著一個家庭對父親的思念，也承載著曾經被醫護好好照護過的感動，未來將載醫師、護理師、藥師與社工專業團隊，走進社區、偏鄉與民眾家中繼續執行關懷及醫療任務。醫療專車會是一道社區防線，深入鄉鎮提供預防保健服務與癌症、高齡疾病篩檢，專車同時是一條「時效的綠色通道」，將重要的檢體第一時間送回實驗室檢驗。

謝國洲強調醫療專車也是一種「尊嚴的抵達」，由胸腔內科、神經內科或復健科等醫療團隊為全癱、長期仰賴呼吸器、重度昏迷等無法出門的患者，提供居家醫療照護服務與到宅身心障礙鑑定。如此，讓失能長者不必再動員全家，整日奔波只為一趟鑑定，讓一位長輩，可以留在自己的家裡，被人好好照顧。

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