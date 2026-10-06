「粉紅超跑」開進監理所！白沙屯媽祖珍貴文物新竹亮相

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖進駐監理所！新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所，展期至11月9日，結合宗教信仰、客家常民文化與交通安全宣導。

新竹區監理所表示，本次特展以白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」的移動美學為核心，將傳統宗教信仰、客家常民文化與現代交通安全宣導結合，讓民眾在洽公、考照或參與道安講習的空檔，也能近距離感受媽祖信仰文化及平安守護的意涵。

特展規畫3大主題展區，分布於新竹區監理所不同樓層。B1車牌展示區規畫攝影展，透過一幅幅攝影作品，捕捉「粉紅超跑」奔馳的身影與進香路上的感人瞬間，呈現白沙屯媽祖進香沿途的移動美學。

2樓駕駛人管理科則展出進香結緣品及交通安全宣導品，包括珍貴的進香結緣小物，並結合日常交通安全觀念，將宗教文化中互助、禮讓的精神，轉化為用路人的交通安全觀念。

5樓「運轉百年特展室」則規畫拱天宮無形資產文物展，深度呈現拱天宮珍貴的無形文化資產歷史，並結合客家大鎮新埔的在地常民文化，讓參觀民眾從展覽中體驗跨越百年的信仰力量。

新竹區監理所表示，交通安全與民眾生活息息相關，而白沙屯媽祖進香路上，香燈腳彼此扶持、互相禮讓的精神，正是全民共同實踐交通安全文化的核心，希望透過此次與拱天宮的跨界合作，將較為生硬的監理業務融入溫暖的宗教文化中。

新竹區監理所指出，不論是前來考照的青年、辦理車務的車主，或參加道安講習的民眾，都能利用洽公空檔駐足觀展，將「平安」深刻於心，讓媽祖的慈悲守護陪伴每一名用路人勇敢前行、平安回家。

展期至11月9日，新竹區監理所也邀請全台信眾及用路人前往觀展，共同感受這場結合善、愛、平安及交通安全的文化特展。

新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所。圖／新竹區監理所提供