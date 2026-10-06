快訊

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

徐佳青遭控攜兒出訪 外交部政次吳志中：她身為母親要照顧兒子

美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

聽新聞
0:00 / 0:00

「粉紅超跑」開進監理所！白沙屯媽祖珍貴文物新竹亮相

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所。圖／新竹區監理所提供

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖進駐監理所！新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所，展期至11月9日，結合宗教信仰、客家常民文化與交通安全宣導。

新竹區監理所表示，本次特展以白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」的移動美學為核心，將傳統宗教信仰、客家常民文化與現代交通安全宣導結合，讓民眾在洽公、考照或參與道安講習的空檔，也能近距離感受媽祖信仰文化及平安守護的意涵。

特展規畫3大主題展區，分布於新竹區監理所不同樓層。B1車牌展示區規畫攝影展，透過一幅幅攝影作品，捕捉「粉紅超跑」奔馳的身影與進香路上的感人瞬間，呈現白沙屯媽祖進香沿途的移動美學。

2樓駕駛人管理科則展出進香結緣品及交通安全宣導品，包括珍貴的進香結緣小物，並結合日常交通安全觀念，將宗教文化中互助、禮讓的精神，轉化為用路人的交通安全觀念。

5樓「運轉百年特展室」則規畫拱天宮無形資產文物展，深度呈現拱天宮珍貴的無形文化資產歷史，並結合客家大鎮新埔的在地常民文化，讓參觀民眾從展覽中體驗跨越百年的信仰力量。

新竹區監理所表示，交通安全與民眾生活息息相關，而白沙屯媽祖進香路上，香燈腳彼此扶持、互相禮讓的精神，正是全民共同實踐交通安全文化的核心，希望透過此次與拱天宮的跨界合作，將較為生硬的監理業務融入溫暖的宗教文化中。

新竹區監理所指出，不論是前來考照的青年、辦理車務的車主，或參加道安講習的民眾，都能利用洽公空檔駐足觀展，將「平安」深刻於心，讓媽祖的慈悲守護陪伴每一名用路人勇敢前行、平安回家。

展期至11月9日，新竹區監理所也邀請全台信眾及用路人前往觀展，共同感受這場結合善、愛、平安及交通安全的文化特展。

新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所。圖／新竹區監理所提供

新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所。圖／新竹區監理所提供

白沙屯 粉紅超跑 白沙屯媽祖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台史博媽祖信仰文化特展 荷蘭借展文物運抵開箱

2026新屋魚米之鄉馬拉松近萬名跑者勇敢開跑 美景、美食補給展現桃園運動城市魅力

蔡萬才台灣貢獻獎 基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎

元大幸福日送愛15年 贈第一萬份專屬大禮包守護偏鄉學童

相關新聞

兒童遊具恐成「燙傷陷阱」 鄭慶欽促竹市府改善遮蔭

夏季高溫下，兒童遊戲場也可能成「燙傷陷阱」。新竹市議員鄭慶欽指出，溜滑梯、橡膠地墊恐飆破50度，促改善遮蔭及鋪面；市府表示，將啟動熱門遊戲場高溫抽測，並把熱傷害納入規畫，採「綠蔭優先、遮陽設施為輔」改善。

「粉紅超跑」開進監理所！白沙屯媽祖珍貴文物新竹亮相

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖進駐監理所！新竹區監理所攜手白沙屯拱天宮舉辦「勇往前行」宗教文物暨交通安全特展，國家重要民俗文物首度移師監理所，展期至11月9日，結合宗教信仰、客家常民文化與交通安全宣導。

雙十前夕「自由之花」綻放竹北 縣府前8盞特色路燈點亮新夜景

雙十國慶將至，新竹縣竹北市公所於縣府前縣政六路增設8盞「自由之花」LED路燈，同步照亮市東、市西公園周邊人行空間。市長鄭朝方親自領軍設計的「自由之花」也正式取得專利，成為繼「竹北燈」後，第2款獲專利認證的竹北特色燈具。

航空城IC載板專區 地方憂汙染

桃園市政府規畫在航空城產三專區設置高階ＩＣ載板專區，地方憂心汙染且違背航空城「三低一高」產業原則，航空城地方促進會與大園區里長昨提出要求市府盡速到地方開座談會等八點聲明。市府回應，十至十一月將安排地方代表參訪標竿企業了解製程，凝聚共識後再推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。