雙十前夕「自由之花」綻放竹北 縣府前8盞特色路燈點亮新夜景

雙十國慶將至，新竹縣竹北市公所於縣府前縣政六路增設8盞「自由之花」LED路燈，同步照亮市東、市西公園周邊人行空間。市長鄭朝方親自領軍設計的「自由之花」也正式取得專利，成為繼「竹北燈」後，第2款獲專利認證的竹北特色燈具。

竹北市公所表示，「自由之花」LED路燈先前已陸續設置於P16（縣華）停車場、義崙橋等處，此次再於市東、市西公園旁的縣政六路廣場增設8盞，完成第三波布設，也讓特色燈具從單點設置逐步延伸至公園及周邊人行空間。

鄭朝方表示，日前「盛事傳奇三天王」演唱會吸引萬人齊聚，活動落幕後，同一場地也亮起「自由之花」，為縣政特區增添新的夜間景觀。光明六路是縣政特區重要幹道，也有「迎向光明」的意涵，此次工程依縣政六路沿線樹木及道路環境配置，讓8盞景觀路燈兼具照明人行空間及營造城市景觀的功能。

市公所指出，近年持續推動城市空間縫合，希望把公園、道路、人行空間及公共活動場域串聯起來。如今從縣政六路廣場延伸至市東、市西公園及周邊人行空間，已逐步形成竹北舉辦大型活動的重要區域。

市公所表示，包括萬人演唱會、水樂園，以及接下來規畫舉辦的Pushbike街道派對等活動，都可運用這處場域，展現空間使用的彈性與休閒機能，也希望透過照明及環境改善，提升民眾夜間步行與休憩品質。

鄭朝方強調，公所最主要的工作就是「燈亮、路平、水溝通」，但在完成基本市政工作的同時，也希望把更好的設計與規畫融入公共建設，持續改善竹北的人行及休憩空間，讓市民從日常生活中感受到城市環境的進步。