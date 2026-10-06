兒童遊具恐成「燙傷陷阱」 鄭慶欽促竹市府改善遮蔭

夏季高溫下，兒童遊戲場也可能成「燙傷陷阱」。新竹市議員鄭慶欽指出，溜滑梯、橡膠地墊恐飆破50度，促改善遮蔭及鋪面；市府表示，將啟動熱門遊戲場高溫抽測，並把熱傷害納入規畫，採「綠蔭優先、遮陽設施為輔」改善。

鄭慶欽指出，夏季高溫下，溜滑梯、橡膠地墊表面溫度可能達50至60度，不僅有幼童燙傷風險，也可能造成中暑，但部分共融公園缺乏林蔭或遮陽設施，讓家長想讓孩子玩又有所顧忌。

鄭慶欽表示，市府應針對特色公園及鄰里遊戲場，在高溫時段抽測遊具表面溫度，新建或改建共融遊戲場也應將遮陽率、自然樹蔭納入設計。他並點名南寮、舊港及北區部分大型公園遮蔽不足，建議加速增設遮陽棚、透氣遮陽網或噴霧降溫設備。

鄭慶欽也認為，地面鋪面是高溫蓄熱主因之一，市府應減少使用高蓄熱橡膠無縫地墊，評估改採天然木屑、細砂或具透水降溫功能的材質，並建立高溫遊戲警示指引，透過熱門公園或官網發布高溫提醒。

新竹市養護工程處長李吳喜表示，目前兒童遊戲場主要依規定辦理遊具安全檢查及日常巡查，尚未進行遊具表面高溫抽測。未來將選擇使用率較高、日照較強的兒童遊戲場，在高溫時段針對溜滑梯、金屬扶手、塑膠設施及鋪面等不同材質進行量測。

李吳喜指出，若量測發現明顯高溫或有燙傷疑慮，將研議增加遮蔭或種植樹木改善；新建、改建遊戲場除遊具安全外，也會把熱傷害納入規畫，原則採「綠蔭優先、遮陽設施為輔」。

李吳喜表示，市府也逐步改善既有兒童遊戲場，去年完成3處，今年預計改善5處，未來將針對使用量較大的公園逐年改善。