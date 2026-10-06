航空城IC載板專區 地方憂汙染

聯合報／ 記者鄭國樑朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政日前宣布將在航空城產三專區設置高階IC載板專區，引發地方對汙染、用水用電及居住環境的疑慮。市府昨表示，將充分溝通並凝聚地方共識後再推動。聯合報系資料照
桃園市長張善政日前宣布將在航空城產三專區設置高階IC載板專區，引發地方對汙染、用水用電及居住環境的疑慮。市府昨表示，將充分溝通並凝聚地方共識後再推動。聯合報系資料照

桃園市政府規畫在航空城產三專區設置高階ＩＣ載板專區，地方憂心汙染且違背航空城「三低一高」產業原則，航空城地方促進會與大園區里長昨提出要求市府盡速到地方開座談會等八點聲明。市府回應，十至十一月將安排地方代表參訪標竿企業了解製程，凝聚共識後再推動。

桃園航空城地方促進會理事長、菓林里長陳錫達說，市長張善政九月十五日宣布規畫高階ＩＣ載板專區，隔兩天賴清德總統到大園也提支持此政策，居民深感疑惑，因從沒聽聞相關規畫，加上前市府針對航空城開發訂有低汙染、低耗能、低用水及高附加價值「三低一高」政策，質疑是否違背？

陳錫達近日會同大園區共十三名里長發起連署、提出八點聲明陳情書；內容強調支持桃園航空城整體發展，但高階ＩＣ載板專區規畫案，恐影響居住環境，要求市府提供選址決策、產業需求、汙染預估與管理等資料，並說明是否調整「三低一高」原則。並呼籲市府公開資訊，安排正式座談會。

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨說，里長陳情要求召開座談會，證明張善政市府過去未針對引進高階ＩＣ載板專區向居民說明，也違反當初三低一高的承諾，應該向當地居民道歉。他也呼籲張善政應公開說明，是否不再遵守「三低一高」限制。

針對地方憂心汙染，市府回應，高階ＩＣ載板是連接晶片電路板的關鍵元件，與半導體產業鏈高度相關，隨製程及汙染防治技術進步，相關汙染物可在園區集中處理，後續會有環評程序把關。

市府也說明，推動重大產業政策將秉持「公開透明、科學驗證、持續溝通」原則，充分溝通並凝聚地方共識後再推動；市府規畫十至十一月安排地方代表參訪專業展覽及國內標竿企業，實際了解高階ＩＣ載板製程及環保設備，並辦理座談交流，希望降低資訊落差及地方疑慮。

桃市府規畫在航空城產三專區設置面積四十公頃的高階IC載板專區，引發地方疑慮。圖為航空城產專區配置圖。圖／菓林里長陳錫達提供
桃市府規畫在航空城產三專區設置面積四十公頃的高階IC載板專區，引發地方疑慮。圖為航空城產專區配置圖。圖／菓林里長陳錫達提供

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