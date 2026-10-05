桃園金牌農村6社區獲獎 ！三民、三和雙金拚全國 張善政：展現多元特色

桃園市長張善政今日下午到市府綜合會議廳，出席第四屆金牌農村競賽頒獎，恭賀獲金牌的復興區三民社區、龍潭區三和社區將代表桃園參加全國賽，展現桃園農村多元豐富的在地特色，與居民長期耕耘的成果，也象徵農村蓬勃發展的生命力。

張善政指出，桃園農村環境優美宜居，在地居民與產銷班長年用心付出，形塑各具風貌的農村特色；近年許多青年農民返鄉深耕，為農村注入嶄新活力，發揮創意投入家鄉建設，也為農村增添朝氣，展現豐沛的發展潛力，讓傳統文化與產業得以創新延續。

張善政期許三民、三和兩個金牌社區能在全國賽事旗開得勝，再創佳績。稍後逐一頒獎表揚，並與獲獎單位合影，還參觀6個獲獎社區的成果展示，了解各社區的產業亮點與創生成果。

農業局長陳冠義表示，今年桃園市農村競賽有36個社區踴躍角逐，評選緊扣「生產、生活、生態」三生理念與「未來性」核心價值，廣泛涵蓋產業升級、文化傳承、青年參與、綠色照顧、生態保育、淨零減碳及永續願景等多元面向，全面檢視社區推動農村再生的具體成效，充分彰顯桃園農村邁向永續轉型的豐沛能量。

金牌獎由復興區三民、龍潭區三和社區奪得；銀牌獎復興區溪口台部落、龍潭區高原社區，銅牌獎平鎮區東勢庄社區、龍潭三林社區榮獲，金銀銅獎各獲5萬、3萬、2萬元獎金。

陳冠義說明，復興區三民社區由青農投入地方農業，推動茶、筍、果等產業升級，結合食農教育與社區輕旅行，並透過青農與資深農民合作，延續農業經驗與地方文化；龍潭區三和社區是全台第一個通過「環境教育設施場所」認證的農村再生社區，長期落實環境減量開發，並導入青創基地，串聯環境教育、青年創業與農村產業。

高原社區以艾草產業為主軸，從友善種植、加工體驗延伸至艾草饅頭、茶、艾條及藥膏等產品，並結合長者照顧；溪口台部落則以泰雅文化為核心，推動小米復耕、馬告及原生野菜應用，傳承編織、口簧琴等文化技藝，並發展生態導覽。東勢庄社區串聯埤塘、洪圳及農田水路，保存米食、稻草掃把、老屋及地方文史。

三林社區結合茶產業、水環境、智慧灌溉與雨水回收，並導入綠色照顧及婦女培力，兼顧農業生產、環境永續與社區照護；東勢庄社區串聯埤塘、洪圳及農田水路，保存米食、稻草掃把、老屋及地方文史。

市議員陳美梅、三民社區發展協會理事長王姿怡、三和社區發展協會理事長黃春菊、高原社區發展協會理事長張善進、溪口部落會議主席張興華、東勢庄社區榮譽理事長兼總幹事張清智、三林社區發展協會理事長魏怡婷都出席活動。

桃園市長張善政頒獎金牌農村競賽前三名的社區，並與社區代表合影。圖／農業局提供