快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市長拚選戰 3參選人提育兒、臨托及社區服務

中央社／ 新竹縣5日電

竹北市長選戰拚政策，國民黨參選人吳旭智提出育兒友善環境；民眾黨參選人邱臣遠主張增設夜間、假日臨托；民進黨參選人曾聖凱則規劃整合公共資源，讓服務深入31里。

吳旭智今天告訴中央社記者，新竹縣府11月起推出「挺好孕計畫」，每孕次最高補助新台幣2萬元，他肯定縣府回應孕產婦需求；未來若當選竹北市長，將推動「竹北挺育兒計畫」，讓縣府孕產支持與市公所育兒服務銜接。

他說，計畫包括盤點人行道、騎樓，優先改善高低差及路面不平，打造推車友善環境；另整合活動中心辦理育兒衛教及產後心理關懷，並盤點公有停車場婦幼車位、改善公有場館哺集乳室及親子設施，增加家庭育兒支持。

邱臣遠表示，竹北科技移居及雙薪家庭多，部分家庭缺乏育兒後援，對此提出女性安心政策，規劃利用里民活動中心閒置時段，開辦平日夜間、假日定點臨托，並建置到宅坐月子媒合平台及公有場館寒暑假陪伴營隊。

他說，另規劃將產檢交通補助延伸至產後6個月的電子乘車金，盤點夜間照明盲區，並在公有場館增設哺集乳室及性別友善設施；同時提供產後心理諮商及熟齡女性防跌肌力課程，涵蓋育兒、交通及健康需求。

曾聖凱表示，近期持續走訪竹北31個里，清晨前往協會、鄰里出遊集合地點與民眾交流，藉此了解各里人口組成及生活需求差異，作為未來市政規劃參考。

他說，日前提出「竹北好發展」政見，規劃城市生活支持、市場與商圈共榮，以及文化、運動與閱讀巡迴31里等措施；若當選市長，將整合公共空間、生活資訊及服務資源，依各里特色安排活動，讓公共服務延伸至社區。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 吳旭智 邱臣遠 曾聖凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

徐欣瑩推竹縣「育兒安心一小時」 爸媽提早下班不減薪

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

民進黨「南投青年隊」成立…不只搶青年票 真實目的更意外曝光

温世政組青年隊 許淑華爭取捷運

相關新聞

航空城IC載板專區遭里長連署質疑 桃市府：會充分溝通再推動

桃市府規畫在航空城產三專區設置40公頃高階IC載板專區，引發大園區居民對汙染、用水用電及安置居民生活環境的疑慮，地方促進會與里長今連署要求市府說清楚。市府回應，重大產業政策將秉持公開透明、科學驗證及持續溝通原則，凝聚地方共識後再推動，並規畫10至11月安排地方代表參訪專業展覽及國內標竿企業，了解製程及環保設備。

亞運金牌拳后林郁婷要來竹縣 明上午10點線上報名

響應「國際女孩日」及「臺灣女孩日」，新竹縣政府將於10月17日舉辦「金牌女力・拳力破框！她的力量，妳的可能—新竹縣女孩日特別企畫」，邀請金牌拳擊國手林郁婷與竹縣青少女面對面，分享一路走上拳擊舞台、追求目標及面對挑戰的歷程，鼓勵女孩勇敢探索興趣與專長，看見更多元的生涯選擇與未來可能。活動6日早上10點起開放線上報名，名額有限，歡迎符合資格的女孩踴躍參加。

近億元打造頭份運動新地標 苗栗最大光電風雨球場今啟用

苗栗縣政府透過公私協力，由中租迪和公司投入近億元，將頭份市六合國小預定地打造為結合太陽光電、運動休閒與校園回饋的多功能場域，今舉行啟用典禮，縣長鍾東錦及地方各級民意代表與各界貴賓共同出席，見證頭份運動新地標落成，更是全縣規模最大的光電風雨球場。

桃園10機關歲出賸餘逾億 議員要求檢討預算執行

桃園市議會今天審查桃園市114年度總決算，民代指出，教育局、交通局、工務局等10個機關歲出預算賸餘均逾1億元，全市專案保留款更達26.9億餘元，較前一年增加73.7%，質疑預算編列與實際執行出現落差。市府表示，賸餘及保留款涉及土地取得成本降低、中央補助未足額撥付及計畫變更等因素，相關賸餘將繳回市庫，保留案件持續執行。

國慶連假垃圾清運不打烊 竹市9與10日正常收11日採定點服務

國慶連假將至，新竹市府指出，為加強服務民眾，新竹市除了10月11日採假日定線定時定點清運外，其餘日期正常垃圾清運，民眾請多加利用「新竹市清運車便民查詢網」掌握垃圾車即時位置，減少等候時間。

竹市辦國慶活動 結合升旗、藝文展演、早餐市集與皮卡見面會

為慶祝雙十國慶，新竹市府將於10月10日（周六）上午7時20分在金城一路舉辦「2026新竹市竹塹迎曦 光耀雙十」慶祝活動，當天會結合升旗典禮、藝文展演、國慶早餐市集及親子限定「國慶皮卡見面會」，另現場並準備紀念品、客製化胸章及早餐券等限量好禮，市長高虹安邀民眾攜家帶眷，共度充滿朝氣與歡樂的國慶早晨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。