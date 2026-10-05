竹北市長拚選戰 3參選人提育兒、臨托及社區服務

竹北市長選戰拚政策，國民黨參選人吳旭智提出育兒友善環境；民眾黨參選人邱臣遠主張增設夜間、假日臨托；民進黨參選人曾聖凱則規劃整合公共資源，讓服務深入31里。

吳旭智今天告訴中央社記者，新竹縣府11月起推出「挺好孕計畫」，每孕次最高補助新台幣2萬元，他肯定縣府回應孕產婦需求；未來若當選竹北市長，將推動「竹北挺育兒計畫」，讓縣府孕產支持與市公所育兒服務銜接。

他說，計畫包括盤點人行道、騎樓，優先改善高低差及路面不平，打造推車友善環境；另整合活動中心辦理育兒衛教及產後心理關懷，並盤點公有停車場婦幼車位、改善公有場館哺集乳室及親子設施，增加家庭育兒支持。

邱臣遠表示，竹北科技移居及雙薪家庭多，部分家庭缺乏育兒後援，對此提出女性安心政策，規劃利用里民活動中心閒置時段，開辦平日夜間、假日定點臨托，並建置到宅坐月子媒合平台及公有場館寒暑假陪伴營隊。

他說，另規劃將產檢交通補助延伸至產後6個月的電子乘車金，盤點夜間照明盲區，並在公有場館增設哺集乳室及性別友善設施；同時提供產後心理諮商及熟齡女性防跌肌力課程，涵蓋育兒、交通及健康需求。

曾聖凱表示，近期持續走訪竹北31個里，清晨前往協會、鄰里出遊集合地點與民眾交流，藉此了解各里人口組成及生活需求差異，作為未來市政規劃參考。

他說，日前提出「竹北好發展」政見，規劃城市生活支持、市場與商圈共榮，以及文化、運動與閱讀巡迴31里等措施；若當選市長，將整合公共空間、生活資訊及服務資源，依各里特色安排活動，讓公共服務延伸至社區。