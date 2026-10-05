航空城IC載板專區遭里長連署質疑 桃市府：會充分溝通再推動

桃市府規畫在航空城產三專區設置40公頃高階IC載板專區，引發大園區居民對汙染、用水用電及安置居民生活環境的疑慮，地方促進會與里長今連署要求市府說清楚。市府回應，重大產業政策將秉持公開透明、科學驗證及持續溝通原則，凝聚地方共識後再推動，並規畫10至11月安排地方代表參訪專業展覽及國內標竿企業，了解製程及環保設備。

桃園市長張善政9月宣布，航空城產三專區第一期將規畫約40公頃高階IC載板專區，引起地方關切。桃園航空城地方促進會與大園區里長近日發起連署，提出8點聲明，要求市府說明產業規畫與「三低一高」原則關係，公開用水、用電、廢水、空氣汙染、事業廢棄物及交通等資料，並釐清專區與安置街廓距離及緩衝空間，同時建立居民參與、資訊公開機制及舉辦正式座談。

市府表示，重視居民對生活品質、環境及公共利益的關切，推動重大產業政策將秉持「公開透明、科學驗證、持續溝通」原則，充分溝通並凝聚地方共識後再推動；市府規畫10至11月安排地方代表參訪專業展覽及國內標竿企業，實際了解高階IC載板製程及環保設備，並辦理座談交流，希望降低資訊落差及地方疑慮。

市府表示，針對地方關切的水電及基礎設施需求，已向中央協調爭取專用資源，並以「專水專電、不排擠在地民生水電」為原則。未來進駐企業須落實綠能、節能及汙染防治，提高水資源再利用率，以降低對環境的影響。

市府也指出，航空城開發攸關桃園長期發展，後續將持續滾動檢討相關配置，建立透明資訊及意見反映管道，並依程序辦理地方說明及政策研議，保障民眾參與，在產業發展與居民生活品質間取得平衡。