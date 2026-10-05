亞運金牌拳后林郁婷要來竹縣 明上午10點線上報名

響應「國際女孩日」及「臺灣女孩日」，新竹縣政府將於10月17日舉辦「金牌女力・拳力破框！她的力量，妳的可能—新竹縣女孩日特別企畫」，邀請金牌拳擊國手林郁婷與竹縣青少女面對面，分享一路走上拳擊舞台、追求目標及面對挑戰的歷程，鼓勵女孩勇敢探索興趣與專長，看見更多元的生涯選擇與未來可能。活動6日早上10點起開放線上報名，名額有限，歡迎符合資格的女孩踴躍參加。

縣長楊文科表示，女孩在成長過程中，可能面對來自家庭、校園、同儕或社會對性別角色的期待，而「女孩日」所希望傳達的，正是女孩不需要只有一種樣子。此次以「她的力量，妳的可能」為核心精神，透過林郁婷的生命與運動經驗，陪伴女孩思考自己的興趣、能力與夢想，並鼓勵她們勇於嘗試，不因性別框架限制自己的選擇。

社會處表示，活動當天除講師分享外，也將安排交流時間，讓參與女孩有機會與林郁婷近距離互動，聊聊運動、成長、挑戰與夢想。活動將於10月17日下午2時至3時30分在新竹縣政府F棟三樓簡報室舉行，參與對象為新竹縣內國中、高中女學生，以及年滿12歲至未滿19歲之青少女。明天上午10時起開放線上報名，限額80人，額滿即關閉連結，報名成功者將以e-mail通知，並在「竹縣社會處」FB粉絲專頁公告錄取名單。

報名日期與方式：115年10月6日上午10時起開放線上報名，連結為：https://docs.google.com/forms/d/1q88WNecNSMAme-1IdvgpGbcjuGLEi-1k7JZXXmx02SM/preview (報名額滿即關閉連結，另報名成功將email通知+社會處臉書公告錄取名單)。