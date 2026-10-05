近億元打造頭份運動新地標 苗栗最大光電風雨球場今啟用

苗栗縣政府透過公私協力，由中租迪和公司投入近億元，將頭份市六合國小預定地打造為結合太陽光電、運動休閒與校園回饋的多功能場域，今舉行啟用典禮，縣長鍾東錦及地方各級民意代表與各界貴賓共同出席，見證頭份運動新地標落成，更是全縣規模最大的光電風雨球場。

鍾東錦表示，縣府重視地方運動環境及公共空間活化，本案由工商發展處統籌推動，結合企業資金與資源，讓近2公頃的學校預定地發揮多元效益；透過光電棚架提供遮陽避雨空間，兼顧綠能發展與運動需求，讓學校、運動團體及地方居民享有更舒適的活動環境。

工商發展處說明，場域共規劃五處運動空間，可供曲棍球、籃球、足球、網球及溜冰等多項運動使用，減少日曬與雨勢對活動的影響，提升場地使用效益。在環境友善方面，採用低反射、低眩光太陽能板，降低反射光對周邊住戶的影響，並於結構設計中納入耐風17級與使用安全考量，讓綠能建設兼顧鄰近居民的生活品質。

處長詹彩蘋表示，該案從土地活化、球場配置到周邊環境改善，均以安全、品質及地方需求為推動重點，除提供多功能運動空間外，售電收入回饋學校的部分，近2000瓩的太陽光電裝置容量預估每年可發電約250萬度，以5.2%回饋標準核計每年可收約65萬元回饋金，讓綠能開發成果持續挹注校務發展，實現「上方發電、下方運動、收益回饋學校」的多重效益。

鍾縣長指出，感謝中租迪和公司投入經費與資源，與縣府攜手完成球場及相關回饋設施。未來縣府將持續盤點適合的公共空間，結合再生能源與地方建設需求，透過公私協力增加優質運動場域，逐步完善苗栗縣全民運動環境。