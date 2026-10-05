平鎮義消為小朋友們準備了「小小消防員」互動體驗，吸引大批親子家庭熱情參與。圖：平鎮義消提供

為響應公益、推廣全民急救與防災觀念，社團法人桃園市保障民俗文化推廣協會舉辦「捐血做愛心大家一起來」大型公益活動，邀請桃園市平鎮義勇消防分隊現場設置宣導攤位，不僅有專業的 CPR（心肺復甦術）與異物梗塞（哈姆立克）急救教學，同時還有義消志工招募，更特別為小朋友們準備了「小小消防員」互動體驗，吸引大批親子家庭熱情參與。

平鎮義消則透過互動式宣導，將防災及急救知識融入公益活動，讓民眾在參與捐血之餘，也能進一步提升自救互救能力。圖：平鎮義消提供

此次活動由桃園市政府指導、社團法人桃園市保障民俗文化推廣協會主辦，並結合在地企業及善心人士共同響應，現場規劃捐血、摸彩、美食及多元宣導攤位，邀請民眾以實際行動挽袖捐血、傳遞愛心。平鎮義消則透過互動式宣導，將防災及急救知識融入公益活動，讓民眾在參與捐血之餘，也能進一步提升自救互救能力。

在平鎮義消的攤位上，最吸睛的莫過於專為孩童設計的互動體驗區。現場備有迷你版的小小消防車、消防衣帽等裝備，讓孩子們能親自穿戴、體驗當一日打火英雄的樂趣；同時，義消人員也透過生動的講解與實地操作，向民眾示範CPR的正確按壓與急救步驟，並介紹異物哽塞發生時的應變方式，讓大小朋友在寓教於樂的過程中，建立正確的防災及急救觀念。許多家長表示，活動不僅讓孩子留下難忘的回憶，也讓全家人都學到了關鍵時刻能救命的實用技能。

平鎮義消表示，透過參與捐血公益活動，不僅能號召民眾挽袖捐血、共同響應公益，也能藉由防災宣導及親子互動，讓安全與急救觀念深入社區，拉近消防、義消與民眾之間的距離。未來將持續結合社區公益活動推廣防災教育，並鼓勵更多熱心公益、關懷社區的民眾加入義勇消防行列，凝聚在地力量，共同守護家園的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮義消前進捐血活動 邀孩童變身小小消防員