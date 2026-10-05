桃園10機關歲出賸餘逾億 議員要求檢討預算執行

桃園市議會今天審查桃園市114年度總決算，民代指出，教育局、交通局、工務局等10個機關歲出預算賸餘均逾1億元，全市專案保留款更達26.9億餘元，較前一年增加73.7%，質疑預算編列與實際執行出現落差。市府表示，賸餘及保留款涉及土地取得成本降低、中央補助未足額撥付及計畫變更等因素，相關賸餘將繳回市庫，保留案件持續執行。

議員林政賢表示，114年度審核報告顯示，教育局、交通局、工務局等10個機關歲出預算賸餘超過1億元，部分機關賸餘比例甚至突破10%，市府應釐清預算未能如期執行的原因，避免經費編列後無法有效運用。

林政賢指出，專案保留數高達26.9億餘元，較前一年增加11.4億餘元，增幅達73.7%，其中工務局保留12.4億餘元，經發局、觀旅局保留比例同樣偏高；鉅額經費保留究竟是行政程序延宕，或預算編列時與實際需求存在落差，要求市府逐項檢討，提升預算執行效率。

林政賢也提到，少子化已影響育兒相關經費，中央原先框列的補助預算與最後實際撥付金額存在差距，市府在編列預算及推估需求時，應更精準掌握人口及政策變化，避免帳面預算與實際執行產生過大落差。

市府表示，部分歲出賸餘主要來自土地取得方式改變，原先以公用市價徵收估算，實際部分改採協議價購後成本降低，節省經費將依法繳回市庫；財政局賸餘則主要來自債務利息節流，業務執行率仍達96.92%。至於專案保留款，主要涉及月桃路拓寬等用地費、公有夜市改建與攤商溝通，以及珍珠海岸計畫因中央臨時刪減5000多萬元預算，必須辦理計畫變更，相關案件將陸續執行。

婦幼局和教育局表示，受少子化影響，桃園114年出生數降至1萬3000多人，較前一年減少3700人，中央因此依實際人數扣減育兒津貼及托育補助約4.9億元。教育預算部分，整體執行率達96.24%，未執行經費主要是中央原先框列的幼教及新設學校補助款，最後未足額撥付所致。