國慶連假垃圾清運不打烊 竹市9與10日正常收11日採定點服務

家具尖角、插座、門窗及室內高低落差，可能成為幼兒活動時的潛在風險，苗栗縣政府配合中央青年婚育租屋協助專案，針對參與社會住宅包租代管第3期至第5期計畫，並符合新婚或育兒家庭資格的承租戶，每戶每一契約年度最高補助6000元，最長補助3年，協助改善居家安全。

2026-10-05 09:12