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國慶連假垃圾清運不打烊 竹市9與10日正常收11日採定點服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國慶連假將至，新竹市除了10月11日採假日定線定時定點清運外，其餘日期正常垃圾清運，民眾請多加利用「新竹市清運車便民查詢網」( https://pse.is/9kxfje )掌握垃圾車即時位置，減少等候時間。圖／新竹市府提供
國慶連假將至，新竹市除了10月11日採假日定線定時定點清運外，其餘日期正常垃圾清運，民眾請多加利用「新竹市清運車便民查詢網」( https://pse.is/9kxfje )掌握垃圾車即時位置，減少等候時間。圖／新竹市府提供

國慶連假將至，新竹市府指出，為加強服務民眾，新竹市除了10月11日採假日定線定時定點清運外，其餘日期正常垃圾清運，民眾請多加利用「新竹市清運車便民查詢網」掌握垃圾車即時位置，減少等候時間。

環保局說明，3天連假期間，10月9日（周五）正常清運垃圾。10月10日（周六）國慶日，正常清運垃圾。10月11日（周日），採假日定線定時定點清運。

環保局表示，「做好市容維護，需靠你我努力」，為打造整潔清新的生活環境，提醒民眾切莫隨意丟棄垃圾造成環境髒亂，請用行動力配合垃圾分類、源頭減量、資源循環、節能減碳等實際環保行動，實踐淨零綠生活與聯合國永續發展目標SDG11永續城市，共同打造幸福友善、宜居永續的新竹市。

國慶 連假 垃圾

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