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苗縣客家歌謠、八音暨採茶戲成果匯演 評選出12績優團隊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府文化觀光局辦理「客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫」成果匯演，共評選出12隊績優團隊及2隊評審獎，以資鼓勵。圖／苗栗縣政府提供
苗縣府文化觀光局辦理「客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫」成果匯演，共評選出12隊績優團隊及2隊評審獎，以資鼓勵。圖／苗栗縣政府提供

為延續客家傳統文化苗縣府文化觀光局持續辦理「客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫」並舉辦成果匯演，展現各社區團隊的學習成果；另鼓勵團隊參與演出，共評選出12隊績優團隊及2隊評審獎，以資鼓勵。

文化觀光局長林彥甫表示，為了讓日漸式微的傳統客家歌謠及採茶戲重現風華，今年推廣計畫獲客委會核定補助辦理28班客家歌謠班及1班採茶戲班，近日在中正堂辦理成果匯演，不僅讓成員有機會展現平日上課所學，也提供各社區團隊相互交流、觀摩與切磋的平台。同時，也召開績優團隊評選暨檢討會議，評選出2隊特優、10隊優等及增列2隊評審獎。

特優為苗栗縣音樂發展協進會、金采舞蹈文化推廣協會。優等為通霄鎮福龍社區發展協會、苗栗市玉華社區發展協會、苗栗市文聖社區發展協會、銅鑼鄉竹森社區發展協會、公館鄉福星社區發展協會、頭份市民生社區發展協會創栗協會，以及創栗協會、桐花歌舞推廣協會、客家技藝推展協會、弦鼓文藝發展協會。另評審獎為苗栗縣在地生活自然人文社區發展協會、視覺障礙者福利協會。

客家 團隊 觀光局 苗栗

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