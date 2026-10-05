竹市香山心理診所掛零 議員促加開夜間與視訊諮商 衛生局承諾評估

根據衛福部心理健康司統計，全台自殺死亡自2024年起再度列入全國十大死因，新竹市自殺死亡人數也自2020年起逐年上升。新竹市議員林盈徹今於議會質詢時重申對市民心理健康的關注，並指竹市現有心理諮商資源分布嚴重不均，香山區自2022年至今預約心理諮商的人次雖逐年增加，需求顯著升溫，但全市27家提供精神與心理資源的醫療院所中，東區占21家、北區占6家，香山區卻「零分配」，影響當地市民權益。

新竹市衛生局表示，市府重視香山區居民心理健康需求，已依中央「強化社會安全網2.0」政策及社區心理衛生中心設置標準，以每25萬人口設置1處社區心理衛生中心為原則，目前已設置東區及北區2處社區心理衛生中心，並規畫於東區社區心理衛生中心增設竹科分站。

目前北區社區心理衛生中心配置18名專業人員，服務新竹市北區及香山區的民眾。未來持續採取主動出擊、深入社區服務模式，將心理健康促進及支持服務延伸至香山地區，並於香山衛生所提供心理健康諮詢服務，另結合醫療院所與社區網絡資源，協助居民就近獲得心理健康支持。未來亦將滾動評估增設據點可行性，完善心理健康照護網絡。

林盈徹說明，竹市現行提供多項心理健康補助方案，包括「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」每人補助3次免費諮商；「新竹市心理諮商服務」設籍或工作於竹市，市民每年4次免費諮商；「祝你好孕2.0升級計畫－媽咪心晴包」提供一年內新生兒父母各4次免費諮商；「心竹心能量園區職場心理健康促進計畫」補助20家在地企業機關辦理職場心理健康方案，但這些資源香山民眾真的能使用到嗎？

林盈徹說，以青壯世代支持方案為例，香山民眾因在地缺乏合作機構，必須跨區至東區、北區，甚至遠赴苗栗竹南、頭份等地，就近利用率極低。

此外，各區衛生所提供的免費諮商服務每周僅有一個時段，且全部集中於平日白天上班時間，如香山區僅為周二上午9點半至11點20分，這對有就學與上班需求的民眾來說，求助門檻極高。

林盈徹指出，針對市府規畫今年底成立、由北區與香山區共用的「北區社區心理衛生中心」，若從香山車站騎機車出發需耗時20分鐘以上，通勤時間過長，建議市府應比照竹科模式在香山區設立分站、推動視訊通訊諮商克服距離，並加開衛生所夜間諮商時段。同時，也建請市府擴大補助範疇，將經歷小產與不孕困擾的婦女及其配偶一併納入。