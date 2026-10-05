楊昌德質疑竹東極樂生命館申設卡關 喊話縣府：加快協助合法化

新竹縣議會今天上午進行民政處、行政處、傳播行銷處、教育局及原住民族行政處業務報告，新竹縣議員楊昌德關切竹東極樂生命館申設進度，該案被縣府判定為違規殯葬設施，目前業者申請案目前已達9成，楊昌德質疑該案近期因停車位不足問題，申請受影響，呼籲業者若要合法經營，縣府應加快協助處理。

楊昌德質詢時表示，竹東極樂生命館目前正在申請相關許可，各局處似乎也已陸續回函，並未發現太大問題，但竹東鎮公所回函指出停車位數量似有不足。他質疑，竹東極樂生命館正對面就是大型公有停車場，民眾前往弔唁時也可使用公有停車設施，為何停車位不足會成為申設的阻礙，不應因此影響合法申設。

楊昌德說，業者若要合法經營，縣府應加快協助處理申請，而非讓業者每3個月就被罰6萬，如此恐不利於生命禮儀服務的正常運作。

對此，新竹縣政府民政處長陳建淳答詢時強調，縣府未擋竹東極樂生命館申設的問題，民政處上周已由科長親自前往竹東，協助業者針對興辦事業計畫進行調整。

陳建淳指出，業者提出的興辦事業計畫內容相當多，其中包括停車場規畫，但相關停車設施必須與竹東鎮公所先取得合作協定，業者先前可能疏忽，未先與鎮公所完成協調，因此產生相關問題。

陳建淳表示，經科長上周出面協調，目前已針對相關狀況進行處理，也要求業者委託的顧問公司依照相關法令，重新檢視並做更妥適的安排，盼能協助申設案順利推進。