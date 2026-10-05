竹市辦國慶活動 結合升旗、藝文展演、早餐市集與皮卡見面會

為慶祝雙十國慶，新竹市府將於10月10日（周六）上午7時20分在金城一路舉辦「2026新竹市竹塹迎曦 光耀雙十」慶祝活動，當天會結合升旗典禮、藝文展演、國慶早餐市集及親子限定「國慶皮卡見面會」，另現場並準備紀念品、客製化胸章及早餐券等限量好禮，市長高虹安邀民眾攜家帶眷，共度充滿朝氣與歡樂的國慶早晨。

高虹安表示，今年升旗典禮特別邀請新竹市全國身心障礙國民運動會金牌選手李翊菱，以及在2026年全國中等學校運動會高女組游泳50公尺、100公尺及200公尺自由式勇奪3面金牌的魏子甯共同擔任國歌領唱人，以歌聲展現新竹選手堅毅不懈、勇敢逐夢的精神，也為國慶典禮增添榮耀與感動。

此外，活動邀集多組在地團隊及知名表演者接力演出，包括曙光女中儀隊、南華國中啦旗隊、新笙合唱團、新竹風城青少年管弦樂團、哇哈哈劇團及神奇舞台魔術秀等，並邀請香蕉哥哥及歌手鄧韶宣帶來精彩節目，展現新竹豐富多元的藝文能量。

社會處指出，國慶早餐市集自上午6時30分登場，集結米糕、包子、粽子、雞蛋糕、滷味、漢堡、麻糬、泡芙、吐司、紅豆餅及咖啡等特色餐點。現場限量提供300張、每張面額100元的早餐券，民眾在會場拍照並上傳個人社群平台後，可自上午6時30分起至兌換處出示畫面、領取號碼牌，並於上午8時25分升旗典禮結束後兌換早餐券1張。

現場還準備900份國慶紀念品，包括帽子500份及手機吊飾400份。民眾可自上午6時30分起領取號碼牌，完成幸福投票並取得兌換券，於上午8時25分後依抽籤結果兌換，品項恕無法指定。此外，參加「幸福挑戰賽」完成三關中的任一關，即可兌換客製化磁吸胸章1個，限量400份。

今年特別規畫「國慶皮卡見面會」，限量20組家庭參加，上午6時30分至7時10分報到、7時20分至7時50分進行專業合影。每組家庭可獲得國慶限定客製化湯匙組、100元早餐市集券1張及紀念相框1份；相框將於活動後郵寄。報名網址為https://www.beclass.com/rid=30528896abdc6602a864。

另外，市府同步於「新竹市政府」臉書粉絲專頁辦理抽獎，民眾按讚追蹤粉絲專頁，並依指定方式標記好友及留言，即有機會獲得國慶限量手機掛繩。市府將於10月8日（周四）抽出100名，得獎者須於活動當日上午8時25分至11時，至現場服務台出示臉書中獎名稱領取，恕不郵寄或補發。

市府提醒，10月9日（周五）上午9時至10月10日（周六）下午2時，金城一路將實施封路管制，請用路人提前改道。民眾可搭乘182路公車，於「新竹火車站（中正路）」站上車，往新竹高鐵站方向於「金城新村口站」下車，再步行約300公尺抵達活動會場。