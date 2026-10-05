最高3年補助18000元 苗栗縣專案協助青年婚育租屋居家安全環境

家具尖角、插座、門窗及室內高低落差，可能成為幼兒活動時的潛在風險，苗栗縣政府配合中央青年婚育租屋協助專案，針對參與社會住宅包租代管第3期至第5期計畫，並符合新婚或育兒家庭資格的承租戶，每戶每一契約年度最高補助6000元，最長補助3年，協助改善居家安全。

苗栗縣政府這項育兒安全修繕獎勵費，符合資格的家庭，可依需求添購或修繕育兒安全設施設備，包括安全門欄、防摔墊、隱形鐵窗等防墜設施，及家具護角套、防撞條、水龍頭防燙套、熱水瓶防護罩、插座防護蓋、兒童安全鎖扣，及符合規定的安全偵測設備等。

縣政府工商發展處指出，補助對象須為社會住宅包租代管第3期至第5期計畫的承租人，並符合婚育專案資格，其中，新婚家庭指結婚日期為去年10月1日以後，且申請日在結婚日起2年內者；育兒家庭則指申請人或其配偶育有去年10月1日以後出生的戶籍內子女，或申請當天懷有胎兒者，補助可依契約年度逐年申請，每一契約年度以申請1次為限。

工商發展處長詹彩蘋提醒，已參與社會住宅包租代管計畫的民眾，如符合新婚或育兒家庭資格，可主動向所屬包租代管業者洽詢並提出資格申請，經審查符合資格後，再依規定申請育兒安全修繕獎勵費，讓孩子多一分保障、家長多一分安心，相關申請資格、補助項目及應備文件，可洽詢苗栗縣承辦社會住宅包租代管業者兆基屋管股份有限公司，電話0800666444、037-681122，大晟資產管理顧問股份有限公司0800006557、037-581733。