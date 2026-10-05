竹南選戰 何秀綿遭押女兒代跑選戰

苗栗縣無黨籍竹南鎮長參選人何秀綿涉賄選遭羈押，競選總部昨成立主角「缺席」，國民黨籍縣長鍾東錦等人助選，並高呼司法不公最終會還何清白，何的女兒連紫昕代表接受彩帶，將代母跑選戰。同為無黨籍的對手葉忠倫假日持續跑行程，並推交通政見爭取支持。

苗栗地檢署昨回應，何秀綿涉賄案件偵辦中，不予置評，檢方會盡速釐清案情。

竹南鎮下屆鎮長選舉，代表會主席何秀綿與縣議員葉忠倫對決。何秀綿被控賄選，上月廿五日遭羈押，競選團隊昨天仍照行程成立競選總部，鍾東錦、前縣長徐耀昌、立委陳超明、邱鎮軍、縣議會議長李文斌，及台灣民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶等人到場力挺，會場也湧進大批支持群眾。

鍾東錦也陪何秀綿女兒連紫昕進場，並為連披上選舉彩帶。鍾東錦致詞表示，上天及司法開了竹南鎮鄉一個大玩笑，何秀綿只是在一個有中秋送禮的往例場合，不對的時間點出現，「禮不是何送的，錢也不是何出的」，喊話支持者要相信將來法院判決會還何清白公道，當選也會有效。

連紫昕致詞過程數度哽咽，加油聲音四起，連紫昕說，律師預約接見時，媽媽還在關心地方事務，過去一起吃飯、聊天，是很平常的事，現在深切感受到母親的重要；她了解鄉親支持媽媽的原因，真誠、不做作，及實實在在的付出，她願意替媽媽扛起戰旗，跟大家一起走完這場選戰。另，葉忠倫前天晚上到昨天白天，馬不停蹄到夜市拜票，並參加地方社團活動，公布政見爭取認同，他主張整合竹南、頭份幸福巴士資源，平日上午上學尖峰時段，優先支援學生通學，串聯主要住宅區、轉運節點，讓孩子上學多一個穩定的交通選擇。

他說，公共運輸不能只看「有沒有車」，更要看「有沒有用在對的時間、對的地方」，從實際乘車需求出發，做好尖離峰調度、路線整合與轉乘銜接，目標讓竹南的通學交通網更完整。