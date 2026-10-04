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高虹安成立教育後援會 喊4年投入6百億教育預算、推K-12科技雙語學校

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
高虹安表示將推動「K-12科技雙語學校」等多項教育政策。記者郭政芬／攝影
高虹安表示將推動「K-12科技雙語學校」等多項教育政策。記者郭政芬／攝影

新竹市長高虹安今天下午舉辦「新竹有安，新竹好學2.0」教育後援會成立大會，這是她的首場後援會成立，聚焦在市民最在意的教育，高虹安當場宣布4年要投入6百億教育預算，現場數百位教育界及家長支持者拍手叫好，高虹安也表示將推動「K-12科技雙語學校」等多項教育政策。

這次教育後援會由新竹市家長聯合會理事長葉雅雯、何致遠擔任雙總召集人，高虹安同時頒發近300張顧問聘書，現場湧入數百位教育界及家長支持者，國民黨籍立委鄭正鈐也到場支持。

高虹安表示，過去4年推動「新竹好學」，聚焦校園優化、智慧校園、安心就學、福利升級、健康城市及多元共融，完成18校24棟校舍新建、投入59億元，並新增高中32班、1010個名額及幼兒園33班；另投入6.03億元打造28校通學步道，推動「班班有大屏」及數位實驗高中。

在學區與通學方面，市府實施單一學區、共同學區及落日條款，並提供8條安心通學專車。高虹安表示，未來4年將推動「新竹好學2.0」，延續教育基礎建設，帶領孩子接軌AI、半導體、機器人等新興科技。

高虹安強調，四年任期打造「基礎建設」，未來4年要持續推動「新竹好學2.0」，要帶著孩子面對新的世界，包含有AI、半導體、機器人等。下一個4年市府要投入總共600億的教育預算，新竹市同時即將有「K-12科技雙語學校」，在這K-12科技雙語學校當中，將實現從幼兒園、國小、國中到高中的科技數位教育鏈。

此外，將逐步來達成1比1的智慧學習，從國小三年級開始使用AI適性教育，國中引進VR、AR，高中三年級則完成沉浸式的學習以及未來教室。另，她也將推動半導體的科普課程與無人機課程，讓全市的51所國小、國中、高中，配備半導體的科普課程，讓新竹市的孩子可以真正站上世界成為科技的孩子。

高虹安強調，四年任期，我們打造「基礎建設」，未來四年要持續推動「新竹好學2.0」，要帶著孩子面對新的世界。記者郭政芬／攝影
高虹安強調，四年任期，我們打造「基礎建設」，未來四年要持續推動「新竹好學2.0」，要帶著孩子面對新的世界。記者郭政芬／攝影

高虹安當場宣布四年要投入六百億教育預算，現場數百位教育界及家長支持者拍手叫好。記者郭政芬／攝影
高虹安當場宣布四年要投入六百億教育預算，現場數百位教育界及家長支持者拍手叫好。記者郭政芬／攝影

這次教育後援會由新竹市家長聯合會理事長葉雅雯、何致遠擔任雙總召集人，高虹安同時頒發近300張顧問聘書，現場湧入數百位教育界及家長支持者。記者郭政芬／攝影
這次教育後援會由新竹市家長聯合會理事長葉雅雯、何致遠擔任雙總召集人，高虹安同時頒發近300張顧問聘書，現場湧入數百位教育界及家長支持者。記者郭政芬／攝影

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