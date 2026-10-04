桃園青埔停三、停四BOT動土 張善政：公私協力全新標竿 創造4大效益

桃園市長張善政於今日上午參加高鐵特定區停三、停四立體多目標新建營運移轉案動土典禮，並表示此開發案透過促進民間參與公共建設（BOT）及地上權模式，與桃大建設（桃林開發與桃和開發）合作，引進民間資金與頂尖專業開發能量，為推動公私協力（PPP）樹立全新標竿。

張善政指出，青埔作為桃園接軌國際的門戶，隨著商務、旅遊與轉乘需求爆發成長，交通與都市服務機能必須與時俱進。推動「停三、停四」BOT案對桃園市政府與地方發展，具有深遠的戰略意義與四大核心效益，首先是減輕財政負擔，創造市庫收益，透過促參機制，市府無需直接編列龐大公務預算，即可引進民間超過60億元的總投資經費，將有限的政府資源投入其他更迫切的社會福利與基礎建設。

其次，四大核心效益還包括活化公有土地、極大化資產效益，將原本僅具單一功能的平面停車場升級為地下停車、地上多元使用的複合式立體開發案，兩基地總樓地板面積高達10萬1014平方公尺，全面提升公有土地的使用價值與產值。

第三為引進民間效率升級都市服務，結合民間企業的靈活營運效率，停三基地規畫結合高品質旅館與餐飲，補足高鐵特定區觀光與商務住宿需求；停四基地則規畫頂級商辦與金融設施，帶動區域產業群聚，讓青埔從單純的轉運樞紐升級為全方位的「城市客廳」。

四大核心效益包含緩解停車亂象，引領綠色智慧交通，停三、停四兩案合計提供高達1084個汽車位及514個機車位，全面導入智慧化停管系統（如車牌辨識、車位在席偵測與多元支付等）；在綠色運輸方面，汽車充電樁比率更達到5%，超越法規規定的2%，完美呼應桃園推動智慧與低碳永續城市的施政願景。

張善政強調，停三、停四BOT案的動土，不僅是桃園落實「政府 × 民間 × 社會大眾」三贏的重要里程碑，更展現了市府團隊加速地方繁榮的決心，也感謝議會支持，市府將持續以創新思維推動各項重大建設，與市民齊心打造更有競爭力的永續希望城市。

交通局局長張新福進一步說明，此案在軟硬體規畫集結國際級大師團隊，並朝向綠建築、智慧建築及美國 LEED 國際權威標章邁進，預計2030年第四季完工、啟用，未來將結合高鐵與機捷雙樞紐的交通優勢，為市民及商務旅客提供兼具便捷、環保與高品質的現代化生活體驗。

停四完工示意圖。圖／交通局提供