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桃園國旗達人張老旺雙十節升旗典禮搶先看 今年附近還有四個國旗景點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
周日好天氣，已經有民眾到現場美拍。記者鄭國樑／攝影
周日好天氣，已經有民眾到現場美拍。記者鄭國樑／攝影

桃園市國旗達人張老旺國旗屋雙十國慶不發請柬自辦升旗典禮，今年邁入第32年，地點仍在龍岡圓環龍東路口的草坪，他連日在現場和朋友布置國旗，要用3萬5000面國旗布置成圓屋頂式的旗海，表達愛國旗的信念。

張老旺表示，今天好天氣，每年雙十國慶升旗活動前一個周末假日，現場會有不少愛國旗的民眾來逛逛、美拍，今天按理說也一樣，可能是先前有謠言說他病倒了，今年不辦升旗典禮。對有人中傷他，他也沒放心上，每天就是抽空到現場布置國旗，現在大部分的國旗已經布置好，歡迎大家先來參觀。

張老旺說，今年會場要布置3萬5000面國旗，他沒宣傳，每年會有人帶國旗交給他布置，大部分國旗是他自掏腰包買的。今年還有一個讓他感到欣慰的情形，就是前面辦了31年的升旗典禮，今年總算有不同的人也在附近公共場所，布置國屋頂式的國旗或旗海，主要地點為平鎮區的雲南文化公園、異域故事館，還有忠貞市場整頓後有一個三角形的空地，另外就是他的住家（米干店），都已經由不同的人主導布置旗海，合計約1萬5000面國旗，連同他辦升旗典禮會場，預估會超過5萬面國旗。

張老旺強調，今年是自辦升旗典禮第32年，他完全是基於喜愛國旗，從國去和父母親家人在滇緬邊界生活，跟著國軍守護領土一直到現在，他都熱愛國旗。他辦升旗典禮從不發請柬，沒有邀請函，如果現在問他雙十節當天有沒有公眾人物要來，他也不知道，因為都是快到雙十節的前幾天，才會接到電話知道誰要來。

張老旺國旗屋升旗典禮十月十日上午9點開始，前一小時為節目表演，10點升旗，每年會場都擠滿主動參加的民眾。 

張老旺升旗典禮附近的雲南文化公園，9日上下午有「黑貓中隊在忠貞」活動，由桃園市美麗人生發展協會主辦，民眾參加協會的活動，有機會和黑貓中隊吉祥物（隊徽造型）合照，並獲得「糧票」，數量有限。

張老旺表示不發邀請函歡迎自動參加升旗典禮。記者鄭國樑／攝影
張老旺表示不發邀請函歡迎自動參加升旗典禮。記者鄭國樑／攝影

張老旺今年雙十節國慶升旗典禮一樣在龍岡圓環。記者鄭國樑／攝影
張老旺今年雙十節國慶升旗典禮一樣在龍岡圓環。記者鄭國樑／攝影

國旗達人張老旺自辦升旗典禮邁入第32年。記者鄭國樑／攝影
國旗達人張老旺自辦升旗典禮邁入第32年。記者鄭國樑／攝影

平鎮雲南文化公園10月9日也有國慶相關活動。圖／議員舒翠玲臉書
平鎮雲南文化公園10月9日也有國慶相關活動。圖／議員舒翠玲臉書

國旗 達人 景點

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