台灣電商規模逼近兆元「碳排劇增」 桃園推循環設計拚源頭減廢

台灣電商營業規模逼近兆元，伴隨物流、包材需求增加，如何從源頭減廢成為新課題。桃園市副市長蘇俊賓表示，電商是強勢的「動脈產業」，但循環經濟的「靜脈」同樣重要，桃園希望導入設計能量，串聯產官學及企業，發展兼顧便利、重複使用及市場競爭力的消費模式，讓減廢從少數人願意配合的「清流」，逐步走向多數人使用的主流。

蘇俊賓日前出席「2026桃園外送快遞電商減廢治理高峰論壇」，他表示，桃園20年前人口約188萬人，如今增至236萬人，工業產值從約2兆元提升至4.5兆元，城市快速成長，廢棄物處理壓力同步增加。目前桃園每年資源回收量約66萬公噸，平均每人每年約300公斤，但回收、分類、運輸及再利用仍須投入資源並產生碳排，減廢不能只靠末端處理。

蘇俊賓指出，今年台灣設計展正在桃園舉辦，市府2年前籌畫時便思考，設計不只是追求美觀，更能改善功能及消費流程，透過設計思維，找出便利、可重複使用又符合消費潮流的模式，從源頭減量並延長商品生命週期。

蘇俊賓說，桃園過去率先將循環杯導入球場、影城等場域，4年來累積使用超過31萬杯次，未來將進一步串聯外送、電商、物流及新創業者，發展便利的減廢消費模式及逆物流回收，讓循環經濟進入日常生活。

中興大學循環經濟研究學院長王升陽表示，循環經濟不應只著眼末端回收，而應從產品設計及製造源頭重新思考，降低資源耗用與碳排，並透過跨領域人才培育及產學合作，將循環理念落實於產業。

環保局表示，桃園近年持續擴大循環杯使用場域，從街邊飲料店、球場延伸至影城及外送服務，未來將整合企業與民間資源，從循環容器、物流配送、支付數據及市民參與等面向，持續拓展減廢應用場景。